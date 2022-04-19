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紐約本周進入中風險 建議戴口罩

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯(中)18日解除隔離，恢復公開活動。(市長辦公室提供)
亞當斯(中)18日解除隔離，恢復公開活動。(市長辦公室提供)

此前感染新冠病毒的紐約市亞當斯(Eric Adams)18日解除隔離，恢復公開活動；他在當日的記者會上表示，紐約市疫情本周可能進入「中風險」，目前市府建議民眾戴口罩，但目前尚無計畫重啟室內公共場所口罩令，他將與公衛幕僚全面評估疫情信息，再做決定。

紐約市疫情近來持續升溫，傳染性更強的BA.2亞變種病毒已感染新增病例的80%。根據市衛生局的防疫規定，若每10萬人感染率達到200人，疫情就被定為「中風險」，目前每10萬人感染人數已達192人；若疫情進入「中風險」，市府將考慮重啟高風險聚集性場所的強制口罩令，如公校；此外，市府也會考慮重啟「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，要求進入室內聚集場所的民眾出示疫苗接種證明。

亞當斯4月10日感染新冠肺炎，隔離一周後已經康復，他18日首次公開露面時表示「感覺好極了」。亞當斯在記者會上說，雖然疫情正在升溫，但住院人數和死亡人數並未出現大幅增加，目前市府僅建議民眾在公共場所戴口罩，但不強制。

市長表示，市衛生局的防疫規畫也只是建議而已，而不是要求，「最重要的是『考慮』二字，我們必須考慮周全；我們將和公衛團隊溝通，評估所有信息再做決定；如果疫情反彈迅速，我們也會重啟防疫規定，但現在還沒到那一步。」

亞當斯說，同意州長霍楚(Kathy Hochul)日前的表態，即紐約州不會重回封鎖；「我認為霍楚說的是對的，我們不僅需要健康的身體、健康的精神，我們也需要健康的經濟，不應該重回封鎖。」

根據州府數據，全州17日新增病例4296例，七天平均檢測陽性率為5.12%，紐約市新增病例1505例；而根據市府數據，全市過去七天平均日新增病例2100例，比一個月前增長43%，並且已經連續45天保持增長。曼哈頓仍然是重災區，金融區(Financial District)、林肯廣場(Lincoln Square)的陽性率甚至超過15%；市檢測和追蹤小組(Test and Trace Corp)已在全市五區增加部署檢測資源，應對復活節假期後可能的疫情反彈。

紐約市疫情本周可能進入「中風險」，目前市府建議民眾戴口罩，但目前尚無計畫重啟室內...
紐約市疫情本周可能進入「中風險」，目前市府建議民眾戴口罩，但目前尚無計畫重啟室內公共場所口罩令。(記者和釗宇／攝影)

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