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911紀念博物館 倒數第二張罹難者照片補上 如今獨漏一人

編譯周芳苑／綜合17日電
911紀念博物館日前找到罹難者奧格特里的兒時照片，如今獨缺一人。(911紀念博物館提供)
911紀念博物館日前找到罹難者奧格特里的兒時照片，如今獨缺一人。(911紀念博物館提供)

曼哈頓911紀念博物館(911 Memorial and Museum)20多年來一直在搜尋恐怖攻擊事件每位罹難者照片，費盡千辛萬苦後，日前將新找到的自助餐廰人員奧格特里(Albert Ogletree)兒時照片補上，如今獨缺一人。

原本一直有兩位罹難者照片無著落，倒數第二張照片上月終於被添加到博物館紀念展區(In Memoriam exhibit)，共2900多張照片。

博物館助理萊拉 (Grant Llera) 在紀念展區工作，一直被遺漏的奧格特里照片所困擾；他老覺得整個故事肯定有一個漏洞。

萊拉花費約八個月努力尋找，目標始終是找到北塔(North Tower)自助餐廰49歲工作人員奧格特里的照片。

博物館館長拉米雷斯(Jan Ramirez)說，他們發現奧格特里已婚，但他的妻子2004年去世，此外，對奧格特里知之甚少。

負責尋找照片的萊拉為搜尋而將觸角伸向臉書(Facebook)， 2021 年夏天在哈林區找到奧格特里的繼女，瞬間燃起希望後以失望告終，那位繼女說，奧格特里很害羞，其個人物品在911後都遺失了。

萊拉再接再厲搜索族譜網站Ancestry.com，確定奧格特里在底特律郊區長大；接著他花幾個星期聯繫當地一所高中，近八個月搜索換來一封電郵，附有一張奧格特里九年級的學校照片。

萊拉非常興奮，像是跳了一呎高，他覺得這對奧格里特比對他更重要。

奧格里特的兒時照片終於為這個名字提供一張面孔。萊拉說，「沒有任何一天可將你從時間的記憶中抹去」，這就是博物館意義所在。

博物館工作人員將繼續尋找遺漏的唯一罹難者照片，是自助餐廰工作人員多爾西·普拉特(Antonio Dorsey Pratt)。

博物館 曼哈頓 臉書

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