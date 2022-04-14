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地鐵槍手姊姊：他一輩子自行其是

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯13日被押出警局，露出無奈又狡黠的苦笑。(Getty Images)
布碌崙地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯13日被押出警局，露出無奈又狡黠的苦笑。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊案嫌犯，62歲的詹姆斯(Frank James)13日在曼哈頓落網；他的姊姊羅賓遜(Catherine James Robinson)當日在接受電話採訪時表示，她兄弟一輩子自行其是，是一個孤獨的人，他與家人幾乎沒有聯繫。

隨著調查的深入，這名嫌犯的背景和生活細節也不斷浮出水面。警方表示，詹姆斯至少在兩個州都有犯罪歷史；1990年代，他在新澤西州被指控犯有兩項恐怖威脅罪，最後被判定犯有騷擾罪；他在紐約市被捕數次，至少有過一項性犯罪行為的指控。

得知警方在通緝她兄弟，而且詹姆斯涉嫌犯下如此駭人聽聞的罪行，羅賓遜感到很震驚，表示無法相信；她對紐約時報記者說：「我不認為他會做這樣的事情」，她說，「這不是他的本性，他不會做這樣的事情。」

當被要求就詹姆斯的被捕發表意見時，羅賓遜說，她不知道該說什麼，她必須先搞清楚到底發生了什麼。

羅賓遜證實了關於兄弟的幾個細節，比如他1959年出生於布朗士區，而且他經常從一個城市搬到另一個城市，從不在任何一個地方停留太久。她說，她只是偶爾和兄弟通電話，而且不知道他做什麼工作為生。

羅賓遜還說，她和詹姆斯已經有很長一段時間沒有面對面交流了；她最後一次與弟弟通電話還是幾年前他們的妹妹格雷(Barbara Jean Grey)因心臟病發作去世後。

當被問及她的兄弟是否曾尋求精神健康治療時，羅賓遜說他沒有精神疾病，並對這種說法感到不快；她說，她和她兄弟經歷了太多生活的磨難，比如他們的母親在詹姆斯五歲的時候就去世了。

羅賓遜提到詹姆斯曾出現在播客和YouTube上，這是指嫌犯在社群媒體上發的許多帖子和視頻，這些帖子充斥著極端言論和頑固的偏見。

羅賓遜還補充說，詹姆斯並不符合警方發布的關於嫌犯的描述：一個大約5呎5吋的男子，身材魁梧；她說，她兄弟身高超過6呎，體重約為300磅，而且他的背部有病。

布碌崙地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯13日落網，被控聯邦恐攻罪名的他，一旦罪成，可被囚終生...
布碌崙地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯13日落網，被控聯邦恐攻罪名的他，一旦罪成，可被囚終生。(歐新社)

新澤西州 社群媒體 地鐵

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