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副州長本傑明涉賄被捕 辭職獲准

記者張心／紐約報導
副州長本傑明12日被捕，面臨賄賂(bribery)、陰謀(conspiracy)等多項控罪，過堂時獲准保釋候審。(路透)
副州長本傑明12日被捕，面臨賄賂(bribery)、陰謀(conspiracy)等多項控罪，過堂時獲准保釋候審。(路透)

深陷競選資金詐欺醜聞的紐約州副州長本傑明(Brian Benjamin)12日被捕，面臨檢方控賄賂(bribery)、陰謀(conspiracy)等多項控罪，過堂時概不認罪、已獲保釋；他當日投案後即請辭副州長，獲州長霍楚(Kathy Hochul)批准，立即生效。

「我已經接受了本傑明的辭呈，立即生效。在法律程序進行的過程中，我們兩人都清楚，他不能繼續擔任副州長一職。」霍楚12日下午發表聲明稱，「紐約人應該對他們的政府有絕對的信心，我將繼續每天工作，為他們提供服務。」

本傑明12日上午向聯邦法院投案，願意配合當局直面其涉嫌競選資金賄賂詐欺的指控；當日中午12時，紐約南區聯邦地區檢察官戴勉威(Damian Williams)舉行記者會，宣布本傑明面臨賄賂(bribery)、詐欺(fraud)、陰謀(conspiracy)、紀錄偽造(falsification of records)等指控；12日下午，本傑明在聯邦法院過堂，概不認罪，之後以25萬元獲准保釋候審。

根據檢方的起訴書，本傑明在2019年到2021年間，從某房地產開發商那裡獲得了數千元的競選捐款，用於其在2021年競選紐約市主計長；作為交換，本傑明憑藉自己州參議員的身分，將5萬元的紐約州稅收金撥給該房地產開發商控制的某非營利組織。

此外，檢方還指控本傑明在擔任州參議員期間，參與了「一系列謊言和詐欺行為以掩蓋他的計畫」，包括提交偽造的競選財務報告，誤導市競選財務委員會、市政監管機構，以及在霍楚有意選擇他擔任副州長時，在背景調查環節欺騙工作人員，提供虛假的個人信息。

在本傑明被捕之前，紐約聯邦檢方和聯邦調查局(FBI)已於去年11月拘捕了他的籌款人、開發商米格多(Gerald Migdol)，此人曾獲得本傑明在房產分區規畫上的照顧，代價是向州參議會民主黨人的獨立基金捐款1萬5000元。

「這是一個簡單的腐敗故事。」聯邦檢察官戴勉威表示，「納稅人的錢被濫用為競選經費，利益交換中造成了賄賂。」

本傑明在2021年8月被霍楚任命為副州長，並選為其今年州長競選中的左膀右臂；目前還沒有證據表明霍楚同本傑明的貪污案有關。

紐約南區聯邦檢察官戴勉威12日舉行記者會，宣布本傑明面臨的控罪。(Getty I...
紐約南區聯邦檢察官戴勉威12日舉行記者會，宣布本傑明面臨的控罪。(Getty Images)
副州長本傑明12日被捕，面臨賄賂(bribery)、陰謀(conspiracy)...
副州長本傑明12日被捕，面臨賄賂(bribery)、陰謀(conspiracy)等多項控罪，過堂時獲准保釋候審。(路透)

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