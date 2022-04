未投保紐約客 私營機構新冠檢測收費 有保險者或支付手續費

CityMD將向無保險者收新冠就診費,有保險的人也可能要支付定額手續費(co-pay)或其他自付費。(Getty Images)

關鍵性的聯邦資金3月22日耗盡後,CityMD和紐約市其他私營醫療保健提供者開始向未投保者收取新冠病毐(COVID-19)檢測 和治療費用。紐約州藥劑師協會(Pharmacists Society of the State of New York)前主席摩爾(Steve Moore)說,聯邦資金不恢復,新冠服務供應商將消失。

聯邦宣布持續公衛緊急狀態期間,健保需涵蓋診斷性新冠病毐檢測,患者不必攤費用。緊急狀態4月16日若終止,情況恐生變。

其他為未投保者支付疫苗 接種費用的類似資金也已用磬。凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation, KFF) 分析,供應商不得收注射費,但可停止服務。

聯邦衛生資源及服務管理局(HRSA)3月中旬宣布,因缺乏資金而停止新冠相關服務費報銷,國會上個月對該批准多少疫情援助陷入僵局,預算宣告枯竭。

紐約市衛生局將繼續向所有人提供新冠檢測及接種服務。但小型緊急護理公司Kamin Health自3月31日起向沒有保險 的人收取75元快篩費、125元生物學核酸(PCR)檢測費;區域經理赫什科普(Yosef Hershkop)說,從政府停止受理報銷到向患者收費短短一周半內,該公司損失數萬元。目前繼續向所有患者免費注射疫苗,但前景難料。

急救醫療巨頭CityMD公布,將向無保險者收新冠就診費,有保險的人也可能要支付定額手續費(co-pay)或其他自付費; 該機構不提供疫苗接種。

Northwell Health緊急護理部門GoHealth將向未投保者收120元至195元PCR檢測費,另收實驗室費用。

連鎖藥房CVS仍為無保險者提供免費檢測和疫苗,對聯邦新資金寄厚望。

據報導,國會參院日前協議將提供100億元繼續支付新冠相關服務,白宮也敦促國會迅速處理支出法案。

保險公司對檢測是否有必要多所質疑,即使患者有保險,藥店和醫療機構仍多向HRSA報銷。

醫療保健業者接下來更會要求提供保險訊息、進行健康問卷以證明檢測或治療合理。