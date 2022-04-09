我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

變種病毒威脅 5歲以下口罩令再延

記者顏潔恩／紐約報導
變種病毒Omicron亞變種BA.2造成紐約市疫情回溫，原定在上周取消的兒童口罩令將再延長。(市長辦公室提供)
變種病毒Omicron亞變種BA.2造成紐約市疫情回溫，原定在上周取消的兒童口罩令將再延長。(市長辦公室提供)

新冠變種病毒Omicron亞變種BA.2，造成紐約市疫情回溫；紐約市長亞當斯(Eric Adams)8日宣布，將再次延長五歲以下兒童的公校口罩令；至於何時能夠解禁，將視疫情進展，並遵循專家的意見作出決定。

亞當斯在接受1010WINS採訪時表示，原訂在本月4日解除的兒童口罩令，依照目前疫情來看至少要延長至下周，之後的決策則要視情況而定，「如我之前所說，我也想移除孩童的口罩看他們的臉，但必須根據科學說了算。」

他表示，目前全市的新冠病例又在增加，現在並不是解除年幼孩童口罩令的最佳時期，「我們採取的行動是在預防、而不是引起恐慌。」

市府表示，醫療專家將會持續監督新冠數據，市府也會向紐約民眾頻密且清晰地作溝通、更新情況；然而，這項規定恐怕會再次引起部分家長的不滿，認為亞變種BA.2病毒雖造成確診人數上升，但仍未到「拉警報」的地步，對此亞當斯強調，解除防疫措施並非一朝一夕，一旦團隊點頭他就會「一層層卸下防護」。

目前科學研究還未證實亞變種BA.2病毒是否會引起更嚴重病症，或對疫苗有較高的抗藥性，但可確定的是該病毒傳播快速，有可能是迄今為止最具毒性的新冠變種毒株。

全美目前已有19個州被聯邦疾病防治中心(CDC)被視為高風險地區，紐約市五大區、以及附近的新澤西州、康州都仍均處於低風險地區。

雖該病毒對紐約市的威脅仍較低，但市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)此前表示，新冠病例在未來幾周預計會持續增加，屆時風險指數會上升到新的水平，建議民眾在室內外依舊戴口罩。

根據州府最新數據，全州新增新冠肺炎病例逼近6000人，七天平均陽性率達3.6%；在紐約市，過去一周的新冠病例及確診率均在上升狀態，目前日均增加1590病例、陽性率為3.3%，相比一個月以前確診率飆升37%，但重症人數及死亡人數均下降。

紐約市 口罩 亞當斯

上一則

梅西百貨專櫃遭搶 歹徒持刀劫千元財物

延伸閱讀

住房可負擔、減少遊民 確保公共安全2關鍵

住房可負擔、減少遊民 確保公共安全2關鍵
假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒

假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒
紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚

紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚
12歲男童遭槍殺 亞當斯：誰是下一個？

12歲男童遭槍殺 亞當斯：誰是下一個？
預防仇恨犯罪辦公室 亞當斯擬交給顧雅明

預防仇恨犯罪辦公室 亞當斯擬交給顧雅明

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬