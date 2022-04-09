變種病毒威脅 5歲以下口罩令再延

變種病毒Omicron亞變種BA.2造成紐約市疫情回溫，原定在上周取消的兒童口罩令將再延長。(市長辦公室提供)

新冠變種病毒Omicron亞變種BA.2，造成紐約市 疫情回溫；紐約市長亞當斯 (Eric Adams)8日宣布，將再次延長五歲以下兒童的公校口罩 令；至於何時能夠解禁，將視疫情進展，並遵循專家的意見作出決定。

亞當斯在接受1010WINS採訪時表示，原訂在本月4日解除的兒童口罩令，依照目前疫情來看至少要延長至下周，之後的決策則要視情況而定，「如我之前所說，我也想移除孩童的口罩看他們的臉，但必須根據科學說了算。」

他表示，目前全市的新冠病例又在增加，現在並不是解除年幼孩童口罩令的最佳時期，「我們採取的行動是在預防、而不是引起恐慌。」

市府表示，醫療專家將會持續監督新冠數據，市府也會向紐約民眾頻密且清晰地作溝通、更新情況；然而，這項規定恐怕會再次引起部分家長的不滿，認為亞變種BA.2病毒雖造成確診人數上升，但仍未到「拉警報」的地步，對此亞當斯強調，解除防疫措施並非一朝一夕，一旦團隊點頭他就會「一層層卸下防護」。

目前科學研究還未證實亞變種BA.2病毒是否會引起更嚴重病症，或對疫苗有較高的抗藥性，但可確定的是該病毒傳播快速，有可能是迄今為止最具毒性的新冠變種毒株。

全美目前已有19個州被聯邦疾病防治中心(CDC)被視為高風險地區，紐約市五大區、以及附近的新澤西州、康州都仍均處於低風險地區。

雖該病毒對紐約市的威脅仍較低，但市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)此前表示，新冠病例在未來幾周預計會持續增加，屆時風險指數會上升到新的水平，建議民眾在室內外依舊戴口罩。

根據州府最新數據，全州新增新冠肺炎病例逼近6000人，七天平均陽性率達3.6%；在紐約市，過去一周的新冠病例及確診率均在上升狀態，目前日均增加1590病例、陽性率為3.3%，相比一個月以前確診率飆升37%，但重症人數及死亡人數均下降。