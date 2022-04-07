衛生局長：紐約市疫情近期恐升中風險

紐約市衛生局6日在市政廳舉辦少數族裔媒體圓桌會議，局長瓦桑表示，紐約市疫情未來幾周可能由「低風險」轉為「中風險」。（記者和釗宇／攝影）

市衛生局6日在市政廳舉辦少數族裔媒體圓桌會議，局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，目前全市疫情 處於緩慢上升階段，未來幾周可能由「低風險」轉為「中風險」，市府將根據疫情形勢隨時更改防疫政策；他呼籲少數族裔社區民眾加強接種、積極檢測，尊重各人是否佩戴口罩 的選擇，並表示將把疫情期間心理健康 問題作為重點問題解決。

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市府數據顯示，目前全市七天平均日新增病例已經超過1400例，七天平均陽性率接近3%，均處於緩慢上升態勢；瓦桑說，現在BA.2亞變種病毒來襲，各社區疫情數字均在上升，預計未來幾周可能出現更多感染，可能讓紐約市由疫情「低風險」轉為「中風險」，市府會盡量將疫情曲線壓平，避免出現最壞的情況。

瓦桑表示，目前市府仍有一些強制防疫政策繼續有效，包括五歲以下兒童的口罩令，但這一政策頗遭非議；瓦桑說，「這是艱難的決定，一下放開所有防疫很簡單，但這樣做是不負責任的；現在我們看到疫情數字一直在增長，可能會有下一輪爆發，要看到全面的風險；而且我們並不是要兒童永遠戴口罩，只是暫時延長而已；五歲以下兒童還不能接種疫苗，我們不能容忍疫情中出現最差的情況，尤其是小孩。」

當被問到若疫情嚴重，是否會重啟公校口罩令和私企強制接種令時，瓦桑表示，市府會根據疫情變化隨時調整政策，「我們每天都在關注數據，並對防疫政策進行討論。」

瓦桑說，儘管疫情還未結束，但目前的情況相比兩年前已經好很多，「現在我們有很多工具，包括疫苗、補強針和抗病毒藥物；目前全市77%的市民已經接種，但還是不夠，市民應該積極接種，50歲以上的市民應積極接種第二針補強針；補強針可以延長疫苗保護，尤其是預防重症和死亡。」

他表示，許多少數族裔社區疫情更為嚴重，對民眾的心理健康傷害很大，尤其是亞裔社區還面臨仇恨犯罪問題，市衛生局將把心理健康問題作為工作重心，「我也是亞太裔，雖然我和東亞裔語言不通，但我們應該團結；我們看到亞裔面臨仇恨犯罪問題，許多也與心理健康相關，市府將和社區醫療組織合作，為民眾提供協助資源，民眾可撥打電話(888) 692-9355獲得免費心理諮詢，我們有中文翻譯。」

瓦桑表示，紐約市疫情未來幾周可能由「低風險」轉為「中風險」。（記者和釗宇／攝影）

瓦桑在會場一直戴口罩，他說，「我選擇在室內場合戴口罩，因為這樣讓我感到更安全，現在有許多無症狀感染者；我家中有小孩，還有80歲的老人，我不希望帶著病毒回家，我希望回家後仍能安心和家人接觸；所以我們應該尊重每個人的選擇，這不是政治宣示，而是個人選擇，不要將戴口罩政治化。」