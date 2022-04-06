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新病例逾8成為BA.2 衛生局提醒用新藥

記者和釗宇／紐約報導
市衛生局5日發出通知，提醒醫療機構新冠抗病毒藥物Paxlovid已經投入使用。（路透）
市衛生局5日發出通知，提醒醫療機構新冠抗病毒藥物Paxlovid已經投入使用。（路透）

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，傳染性更強的Omicron變種病毒的亞變種BA.2病毒已經席捲紐約州及周邊地區，全州新增病例中約有84%感染BA.2亞變種病毒，比三周前的39%大幅上升，專家表示實際感染人數可能更多；市衛生局5日發出通知，提醒醫療機構新冠抗病毒藥物Paxlovid已經投入使用，出現新冠症狀後五天內服用該藥物，可將感染後住院或死亡的機率降低88%。

BA.2亞變種病毒的傳播速度比Omicron更快，根據CDC的數據，兩周前BA.2在紐約州及周邊地區占比為52%，一周前就升至71%，直到現在的84%；而且，CDC專家說，實際感染人數可能更多，因為紐約州的採樣人數僅占總病例數的3%，比加州、佛州都低。

同時，根據紐約州的突破感染統計，全州的突破感染病例近幾周來有所增加，目前還不知原因，有可能是因為還未接種補強針的民眾，體內的疫苗效力減弱；不過，經過年齡調整的疫苗有效率顯示，疫苗對預防住院的有效性並未發生明顯變化。

目前，紐約市尚未將BA.2亞變種病毒從Omicron變種病毒中單獨列出，仍顯示新增感染者100%感染的都是Omicron變種病毒；市衛生局表示，Omicron變種病毒仍是紐約市的主要病毒，不過BA.2亞變種病毒的感染人數正在增加。

根據市府數據，全市七天平均日新增病例數已經達到1400人，比四周前大增39%，但住院人數和死亡人數仍處於下降趨勢；按照每10萬人感染人數計算，曼哈頓在全市五區中疫情最為嚴重，按CDC的標準已經達到「中等」警戒水平。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)5日發出通知，提醒醫療機構新冠抗病毒藥物Paxlovid已經投入使用，出現新冠症狀後五天內服用該藥物，可將感染後住院或死亡的機率降低88%，建議醫療機構為合適的病人使用該藥物，也可以開給有基礎疾病、免疫缺陷或無法接種疫苗的民眾，做預防使用。

根據通知，年齡在12歲以上、體重超過88磅者，若出現中輕症，且有至少一種風險因素可使其發展為重症的情況下，就應該服用該藥；醫療機構應該告知符合該使用條件的民眾該藥已可使用，出現症狀的患者也應立即去檢測。

數據顯示，傳染性更強的Omicron變種病毒的亞變種BA.2病毒已經席捲紐約州及...
數據顯示，傳染性更強的Omicron變種病毒的亞變種BA.2病毒已經席捲紐約州及周邊地區。（記者和釗宇／攝影）

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