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州上訴法院：選區重畫暫定有效…7日公聽 三周內裁決

記者和釗宇／紐約報導
州最高法院上訴庭4日決定紐約州選區重畫地圖暫時繼續有效，將於7日舉行公聽，再擇日裁決。(美聯社)
州最高法院上訴庭4日決定紐約州選區重畫地圖暫時繼續有效，將於7日舉行公聽，再擇日裁決。(美聯社)

紐約州議會此前提出的選區重畫地圖被指是「傑利蠑螈」(Gerrymandering)，遭上州斯托本郡的州高等法院法官叫停，但州上訴法院4日決定選區重畫地圖暫時繼續有效，將於7日舉行公聽，再擇日裁決；法庭裁決之前，各參選人將繼續按照選區重畫地圖展開競選活動，預計法官在未來三周內做出裁決。

斯托本郡的州高等法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)3月31日曾作出裁決，認為紐約州民主黨控制的州議會重新畫分的國會和州議會選區地圖違憲，要求州議會重新畫分選區，在4月11日前提交方案。

隨後，州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州議會民主黨領袖提出上訴，州上訴法院State Appellate Division)大法官林德利(Stephen Lindley)4日表示，暫時允許選區重畫地圖繼續有效，並定於7日舉行公聽會；林德利說，由於顯而易見的原因，此案將被加速處理，「我預計最遲未來三周之內會做出裁決，也可能更早。」

如果選區重畫地圖繼續被叫停，則將導致紐約州初選延期，目前參選人已經按照新畫的選區進行選舉活動、籌集用於登上初選選票的連署簽名；州選舉委員會(State Board of Elections)此前表示，包括連署簽名在內的選舉相關截止日期，都將在本周截止，「在法院未做出裁決之前，所有截止日期依然有效。」

紐約州選區重畫一直波折不斷，州議會組建的兩黨選區重畫委員會起先就未能達成一致，兩黨委員各出一份選區地圖，均被州議會否決，最後由民主黨控制的州議會出台地圖；但這份地圖遭到共和黨人強烈抵制，參議會少數黨領袖奧特(Rob Ortt)和共和黨議員此前致信參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)，希望開會磋商選區重畫事宜，但被拒絕。

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