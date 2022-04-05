州上訴法院：選區重畫暫定有效…7日公聽 三周內裁決

州最高法院上訴庭4日決定紐約州選區重畫地圖暫時繼續有效，將於7日舉行公聽，再擇日裁決。(美聯社)

紐約州 議會此前提出的選區重畫地圖被指是「傑利蠑螈」(Gerrymandering)，遭上州斯托本郡的州高等法院法官叫停，但州上訴法院4日決定選區重畫地圖暫時繼續有效，將於7日舉行公聽，再擇日裁決；法庭裁決之前，各參選人將繼續按照選區重畫地圖展開競選活動，預計法官在未來三周內做出裁決。

斯托本郡的州高等法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)3月31日曾作出裁決，認為紐約州民主黨 控制的州議會重新畫分的國會和州議會選區地圖違憲，要求州議會重新畫分選區，在4月11日前提交方案。

隨後，州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州議會民主黨領袖提出上訴，州上訴法院State Appellate Division)大法官林德利(Stephen Lindley)4日表示，暫時允許選區重畫地圖繼續有效，並定於7日舉行公聽會；林德利說，由於顯而易見的原因，此案將被加速處理，「我預計最遲未來三周之內會做出裁決，也可能更早。」

如果選區重畫地圖繼續被叫停，則將導致紐約州初選延期，目前參選人已經按照新畫的選區進行選舉活動、籌集用於登上初選選票的連署簽名；州選舉委員會(State Board of Elections)此前表示，包括連署簽名在內的選舉相關截止日期，都將在本周截止，「在法院未做出裁決之前，所有截止日期依然有效。」

紐約州選區重畫一直波折不斷，州議會組建的兩黨選區重畫委員會起先就未能達成一致，兩黨委員各出一份選區地圖，均被州議會否決，最後由民主黨控制的州議會出台地圖；但這份地圖遭到共和黨 人強烈抵制，參議會少數黨領袖奧特(Rob Ortt)和共和黨議員此前致信參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)，希望開會磋商選區重畫事宜，但被拒絕。