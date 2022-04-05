紐約客談／勿以惡小而不抓

剛剛過去的周末，在華人聚居的布碌崙(布魯克林)8大道，有歹徒連續砸碎14輛汽車 的後窗；砸碎車窗無疑只算是小罪，受害人損失也不大，甚至還可以尋用汽車保險賠付。然而，一排14輛車被砸，這事就有點大了，不少當地華裔居民不由得擔心起社區的治安狀況，人們不禁要問，紐約的治安何時才能好轉？

上世紀八、九十年代，紐約市 的治安狀況就非常差，許多人害怕坐地鐵，各種犯罪層出不窮；朱利安尼擔任市長後，對行為不檢、擾亂公共秩序的行為，採取了零容忍的政策；令人驚歎的是，市容就此發生了根本轉變，社會治安明顯改善。

朱利亞尼的這種做法效果明顯，但逐漸也被人詬病，因為人們發現，打擊輕罪，被抓的大多是非洲裔或西語裔，人們懷疑這種打擊逐漸帶上了種族歧視的色彩，使警民之間失去相互的信任。

亞當斯 上任市長後最首要的任務，就是提升公共安全，他除了重點打擊槍枝犯罪、清理遊民，上個月又開始打擊「影響生活質量的犯罪」；雖然亞當斯一再說這次打擊行動和紐約市以前的不一樣，但不可否認的是，這仍是一種從打擊輕罪開始來扭轉治安狀況的做法。

亞當斯說他希望的是一種「精確打擊」，民眾的理解是在打擊輕罪時不傷及無辜，不擴大打擊面，不把犯罪和種族聯繫在一起；如果亞當斯真能給紐約市帶來改觀，市民必須為亞當斯點讚。但說實話，現在紐約的治安仍然任重道遠，也只能拭目以待。

中國有句古話，「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，是否可以套用一下，「勿以惡小而不抓」呢？

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