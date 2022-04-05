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紐約州首張大麻零售許可證 將予有前科者

編譯周芳苑／綜合4日電
今年夏季或秋初，紐約州第一張大麻零售許可證將發給有大麻犯罪前科者。(美聯社)
今年夏季或秋初，紐約州第一張大麻零售許可證將發給有大麻犯罪前科者。(美聯社)

紐約州大麻合法化將從「農場直達餐桌」(farm-to-table)或「農場直達商店」(farm-to-store)開始，第一張零售許可證發給有大麻犯罪前科的人，協助社會邊緣人進入大麻業；預計夏末秋初發證。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)不久前宣布「種植機會倡議」(Seeding Opportunity Initiative)，允許紐約州麻農申請大麻種植許可證，稱之為「成人用條件式種植許可證」(adult-use conditional cultivator license)。

該倡議獲大麻控制委員會(Cannabis Control Board)批准，上月中旬開放申請；委員會並針對條件式成人用零售藥房(Conditional Adult-Use Retail Dispensaries)相關規定徵求公眾意見。

藥房須由曾有大麻刑事犯罪前科的股權業者持有，藥房老板還須具備持有、經營小企業的背景；這些業者將率先在紐約州成人大麻市場設藥局銷售。

霍楚說，紐約州正對大麻產業採取創舉，在糾正過往錯誤方面邁出重要一步；大麻控制委員會所提法規將優先考慮當地農民和企業家，為被排除在外的族群創造就業機會， 紐約將成為安全、公平和包容行業的全國典範。

許可證申請將自2022年夏季起受理，預計夏末或秋初核發。

企業所在地及許可證持有者將加速投資受大麻合法化影響最大的紐約社區。

取得條件式成人零售藥房許可證者須在2021年3月31日「大麻條例和稅收法」(Marijuana Regulation and Tax Act)立法前犯下大麻相關罪行。

紐約州府稱，隨後法規將列出安全營運零售藥房的各項要求。

種植漢麻(Cannabinoid hemp)的麻農將有優先機會透過旨在推動農事科學化的農民第一方案( Farmers First Program) ，為紐約成人用市場種植大麻；農民須遵守州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)的質量保證、健康和安全要求。

霍楚2月22日簽署法案，讓許可證合法化。

大麻合法化 紐約州 霍楚

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