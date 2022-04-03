自測陽性不呈報 病例恐被低估 紐市衛生局籲：戴口罩

隨著新冠居家檢測盒普及，許多居民即使檢測陽性也未向衛生部門報告，因此實際病例數要高於官方數字；圖為在曼哈頓街頭，民眾依舊戴著口罩。（路透）

隨著越來越多人居家使用新冠病毒檢測 盒，在家自測陽性的感染者往往不向衛生部門報告檢測結果，從而導致新增病例數有可能被大大低估；紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)則強烈建議(strong recommendation)民眾，有鑑於疫情 有所上升，在室內公共場所最好戴口罩 。

紐約州立石溪大學(Stony Brook University)醫學副教授克勞斯頓(Sean Clouston)3日表示，整個疫情期間，實際感染人數普遍高於衛生部門官方的統計數字；一方面是因為總有一些人沒有被檢測出來，是「漏網之魚」；另一方面也因為總有一些人不是通過官方渠道進行檢測，也沒有計算在內。

克勞斯頓說，自從居家檢測日益普及，實際病例數和官方統計數字的差距也日益增大；例如上星周四(3月31日)，州府報告長島蘇福克郡(Suffolk County)新增病例為193例，但根據他掌握的數字，實際數量可能是800或900例。

在全州範圍，根據州府數據，3日新增3683例，其中紐約市1675例，全州當日住院人數825人。

居家檢測導致實際感染人數高於官方統計數字，這對疫情防控是否有利？位於納蘇郡(Nassau County)的北岸大學醫院(North Shore University Hospital)傳染病專家暨醫療主管赫斯沃克(David Hirschwerk)表示，就目前情況看，有足夠的檢測盒居家做檢測，帶來的好處要超過病例數不正確引起的擔憂或壞處。

赫斯沃克說，因為居家檢測十分方便，人們可以輕鬆進行測試，就會有更多人自覺檢測，這樣就可以使感染者早點開始治療和隔離，從而有效地減少病毒傳播；總之，居家檢測利大於弊。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，在接下來的幾周內，新冠變種病毒Omicron的亞變種BA. 2導致的新增病例數字預計會繼續上升，在接種疫苗的同時戴上口罩、並接種病毒檢測，依然是最好的防疫措施。

瓦桑特意戴著口罩參加在市政廳舉行的記者會，他說，「大家注意到我戴著口罩，這是因為我要建議市民在室內公共場所也這樣做，特別當你不確定周圍人的疫苗接種情況，那就不如自己有所防範；我們強烈建議所有年齡段的紐約客，都在室內場所戴口罩」。