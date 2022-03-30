5大區180遊民營地 兩周內清除
上任後積極解決紐約市遊民問題的市長亞當斯，日前宣布將於兩周內清理位於五大區多達180個遊民營地，表示不希望看到遊民生活在高速路、地鐵隧道或街道角落這些不人道和危險的環境裡；不過該舉動卻遭到批評，維權者認為當局應該提供足夠庇護所和床位，才能解決實際問題。
在亞當斯的推動下，近日市警和相關人員到位於布碌崙(布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)，清理的一處大規模的遊民營地；現場人員在24小時前通知後才到場清除，除了將遊民留在該處的物品丟棄，也詢問他們想要保留的物品，之後可以到集中處領取。
市府表示，該舉動的目的是希望能夠將這些遊民與社會服務機構，或是遊民收容中心建立連結，清理全市被遊民占據的公共空間，完給市民安全、整潔的市容。
不過該舉動卻也遭到批評，「遊民聯盟」(Coalition for the Homeless)政策主任西蒙(Jacquelyn Simone)表示，對於紐約市增設更多遊民設施和床位感到很開心，但卻不認同他大舉掃蕩遊民紮營的行為。
西蒙說，該做法恐將造成反效果，使遊民更不願意去庇護所，如果沒有更好的棲身之地，那麼這種清理行動就只是殘忍的「公共關係策略」，而沒有解決真正的問題，也不會讓居無定所的遊民數量出現下降。
雖然警方可以清理在公共場所安營紮寨的遊民，但事實上還有許多部份的遊民不易清理；據了解，聯邦住房及城市發展部(HUD)位於布朗士的一處公寓樓，就有一位遊民在五樓和六樓的樓梯間居住了兩年，引發租戶強烈不滿。
租戶已經聯絡相關部門處理多達20多次，但始終無法解決；不堪其擾的租戶也曾多次報警，但每次警察一離開，該名遊民又返回該處。
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