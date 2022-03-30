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5大區180遊民營地 兩周內清除

記者胡聲橋／紐約報導
市警和清潔人員到位於布碌崙皇后區高速路下的一處遊民紮營區清理。(歐新社)
市警和清潔人員到位於布碌崙皇后區高速路下的一處遊民紮營區清理。(歐新社)

上任後積極解決紐約市遊民問題的市長亞當斯，日前宣布將於兩周內清理位於五大區多達180個遊民營地，表示不希望看到遊民生活在高速路、地鐵隧道或街道角落這些不人道和危險的環境裡；不過該舉動卻遭到批評，維權者認為當局應該提供足夠庇護所和床位，才能解決實際問題。

在亞當斯的推動下，近日市警和相關人員到位於布碌崙(布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE或I-278)，清理的一處大規模的遊民營地；現場人員在24小時前通知後才到場清除，除了將遊民留在該處的物品丟棄，也詢問他們想要保留的物品，之後可以到集中處領取。

市府表示，該舉動的目的是希望能夠將這些遊民與社會服務機構，或是遊民收容中心建立連結，清理全市被遊民占據的公共空間，完給市民安全、整潔的市容。

不過該舉動卻也遭到批評，「遊民聯盟」(Coalition for the Homeless)政策主任西蒙(Jacquelyn Simone)表示，對於紐約市增設更多遊民設施和床位感到很開心，但卻不認同他大舉掃蕩遊民紮營的行為。

西蒙說，該做法恐將造成反效果，使遊民更不願意去庇護所，如果沒有更好的棲身之地，那麼這種清理行動就只是殘忍的「公共關係策略」，而沒有解決真正的問題，也不會讓居無定所的遊民數量出現下降。

雖然警方可以清理在公共場所安營紮寨的遊民，但事實上還有許多部份的遊民不易清理；據了解，聯邦住房及城市發展部(HUD)位於布朗士的一處公寓樓，就有一位遊民在五樓和六樓的樓梯間居住了兩年，引發租戶強烈不滿。

租戶已經聯絡相關部門處理多達20多次，但始終無法解決；不堪其擾的租戶也曾多次報警，但每次警察一離開，該名遊民又返回該處。

亞當斯市長宣布將清理眾多遊民營地。(市長辦公室提供)
亞當斯市長宣布將清理眾多遊民營地。(市長辦公室提供)

遊民 亞當斯 紐約市

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