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布朗士遊民避風港開放…地鐵安全計畫 已有350床位可申請

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯29日宣布，開放位於布朗士的遊民避風港。(市長辦公室提供)
市長亞當斯29日宣布，開放位於布朗士的遊民避風港。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)29日宣布，開放位於布朗士的遊民避風港(Safe Haven)，以期解決紐約市的遊民問題；該避風港將提供80個床位，「遊民關懷」(Care For The Homeless)營運，與計畫將於華埠東百老匯(East Broadway)91號的遊民避風港，為同一組織。

該遊民避風港位於布朗士莫里斯大道(Morris Avenue)，現場提供專業的醫療服務，包括處理精神健康問題和藥物濫用問題，使遊民能在高質量的庇護所接受更好的醫療服務。

該遊民避風港屬於亞當斯上月公布的「地鐵安全計畫」一部分，該計畫旨在掃蕩在地鐵紮營的遊民，紐約市將增加500個床位提供給遊民；截至本周，已有350多個床位可供申請，剩下的床位將在幾周後開放。

亞當斯表示，這些市府長期被政府忽略，「但我們從今以後將不再拋棄這些無家可歸的兄弟姊妹，讓他們遭遇露宿街頭的生活，並在痛苦中生活」；他說，該遊民避風港將會提供他們居住、治療和備受照顧的空間，不僅為遊民提供安全空間，而且為紐約人提供第二次機會。我們還將爭取為他們提供穩定的長期住房，讓他們有一個穩定的社區。

市社會服務局(Department of Social Services)局長簡金思(Gary P. Jenkins)表示，「我們正在加倍努力，幫助無家可歸的紐約人重新站起來」；他說，市府極力提供相關資源、增加床位，以幫助這些遊民離開街道、地鐵；據了解，該「遊民避風港」是由非營利組織「遊民關懷」營運，與計畫將於華埠東百老匯91號的遊民避風港，為同一組織。

據市府介紹，遊民避風港和固定床位，是針對那些無法被分配到其他服務，包括傳統支援性公寓(Supportive Housing)項目的遊民，特別規畫的小規模、低門檻項目；這些設施提供床位，並針對個案不同的需求提供服務，像是較小的生活空間等；另外設施內也有社工，協助這些遊民離開露宿街頭的日子，最後住進永久性住房。

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