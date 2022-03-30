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逃票、亂占座…亞當斯將嚴打地鐵違規行為

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯表示，將嚴厲整肅地鐵治安，將對逃票、地鐵內吸菸、小便、亂占座等輕度違規行為罰款。(市長辦公室提供)
亞當斯表示，將嚴厲整肅地鐵治安，將對逃票、地鐵內吸菸、小便、亂占座等輕度違規行為罰款。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)29日表示，將嚴厲整肅地鐵治安，將對逃票、地鐵內吸菸、小便、亂占座等輕度違規行為予以罰款，他認為這些行為助長了暴力犯罪；對於有關批評，亞當斯將嚴打地鐵違規比作和人類吃蔬菜一樣重要，「我們將會變得安全，我就像西蘭花，你們現在可能不喜歡我，但後面你們就會喜歡我。」

市府此前已經派出地鐵執法小組，清理在地鐵裡搭帳篷的遊民，已有超過300名露宿在地鐵的遊民被轉移至遊民收容所；今年迄今為止，市警已經開出超過1萬6000張地鐵逃票罰單、超過1200張地鐵吸菸罰單、700張違規飲酒罰單和500張違規占座罰單。

市警局數字顯示，去年以來地鐵內犯罪指數大幅上升75%，不過目前仍低於疫情前水平；許多人認為地鐵犯罪猖獗是紐約市地鐵客流量低迷的原因之一，目前紐約市地鐵的日客流量約為480萬人，只有疫情前的60%。

亞當斯表示，「每天有數百萬紐約人搭乘安全搭乘地鐵，但實際的犯罪和人們感知的犯罪將會摧毀我們的疫後復甦；我們之前不再對逃票行為開罰單，是因為我們認為這會針對低收入人群，這樣是不對的，會讓人認為如果沒錢付費的話也總能進入地鐵；這樣一來，我們就營造了漠視規則的地鐵系統，我不同意這樣做。」

根據現有估計，地鐵客流量到2024年也只能最多恢復到疫情前的86%；客流量低下也讓MTA的財務狀況惡化，疫情之前，MTA有38%的收入來源是車票，這一比率比起美國其他主要公共交通系統都高；儘管聯邦政府此前的撥款已經讓MTA推遲漲價計畫並避免大規模削減服務，目前MTA仍預計到2025年會出現5億元的虧空，2026年虧空將達到20億元。

亞當斯表示，將嚴厲整肅地鐵治安，將對逃票、地鐵內吸菸、小便、亂占座等輕度違規行為...
亞當斯表示，將嚴厲整肅地鐵治安，將對逃票、地鐵內吸菸、小便、亂占座等輕度違規行為罰款。(市長辦公室提供)

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