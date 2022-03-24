霍楚改革保釋金 兩面不討好…列計畫收緊 又說與犯罪無關

霍楚日前提出收緊保釋規定的十點立法計畫，但仍發文稱紐約市犯罪猖獗不是保釋制度放鬆導致的。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前提出收緊保釋規定的十點立法計畫，包括允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權、嚴打槍枝犯罪等，並將保釋金改革納入預算 談判；但她也稱，紐約市犯罪猖獗並不是由保釋金制度放鬆導致的；霍楚的態度同時遭到民主黨 激進派和溫和派的反對，州議會領袖表示民主黨議員堅決反對，激進派揚言絕食，而溫和派則批評霍楚的改革舉措是「虛假的」。

霍楚此前提出的保釋制度改革計畫，擬對2019年通過的保釋改革法案做出修改，包括給法官更多自由裁量權來設定保釋金，並且拘留那些多次犯案的嫌疑人，同時降低將槍枝走私、仿製的起訴標準；州府還計畫修改「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age Law)，允許法官自由決定將一些未成年嫌疑人案件設為刑事案件，而非像目前一樣，只有涉槍案件才可被設為刑事案件。

然而，霍楚23日在紐約每日新聞發文仍稱，2019年保釋金改革是成功的，不應被作為目前犯罪猖獗的原因，而是由於疫情、槍枝氾濫、法庭積案等其他原因，「自保釋改革法通過以來，我們看到槍擊案和凶殺案增多，但這些數據並不意味這保釋金改革是導致問題的主因；把全美城市都有的犯罪問題歸咎於保釋金改革是不公平的，也沒有數據支撐。」

雖然霍楚對2019年保釋改革法繼續做出辯護，但她表示仍將推動收緊保釋金制度，並將此納入預算談判，這樣的態度在民主黨兩面不討好；州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)23日表示，州議會已經就霍楚的立法建議開始討論，但民主黨議員堅決反對霍楚的提議，「我的總體感覺是，開會時沒有人希望收緊保釋制度，議員們堅決反對。」

但史都華-考辛斯也表示，2019年保釋金改革之前州議會也有大量討論，「當然，我們一貫願意再次評估，但我們在開始討論之前，就表明我們不會回到過去，州府要在預算談判截止日前達成此事很難。」

州眾議會22日晚就霍楚的計畫進行了三個小時的黨團討論，激進派議員繼續對2019年保釋金改革辯護，州眾議員沃克(Latrice Walker)甚至表示她將絕食抗議，溫和派議員則支持霍楚的改革；一位議員表示，「民主黨的會議顯示出分裂，但大部分人不支持修改保釋金制度。」

溫和派民主黨州長參選人蘇奧齊(Tom Suozzi)日前則批評霍楚收緊保釋金的計畫是「虛假的」，因為計畫中並沒有給出讓法官決定是否拘押危險嫌疑人的衡量標準；蘇奧齊說，「這些計畫是虛假的，無法解決犯罪問題，都不是真的；如果犯罪沒有後果，犯罪就會一直增加。」