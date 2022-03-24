紐約警被控非法蒐集DNA 存流氓數據庫

紐約市警察局被指控非法收集數以千計紐約人的遺傳基因材料，儲存在「流氓」DNA數據庫。(Getty Images)

法律援助協會(The Legal Aid Society)日前在聯邦法庭提起訴訟，指控紐約市警察 局(NYPD)暗中蒐集數以千計紐約人的遺傳基因資料，無限期儲存在「流氓」DNA (脱氧核糖核酸，可組成遺傳指令的生物大分子)數據庫中。

在曼哈頓南區聯邦法院提起的訴訟稱，警方通常會向接受犯罪詢問的人提供飲料、香菸或口香糖，而後從這些物品中採集DNA。

訴訟稱，採集而得的材料被儲存並分類在「可疑索引」(suspect index)中，通過基因排序存放 DNA檔案，將檔案與過去和未來的所有犯罪現場DNA證據作比對，搜索DNA完全不需獲得搜查令或法院命令。

法律援助協會刑事辯護業務特別訴訟單位的監督律師德斯格蘭奇(Phil Desgranges)說，成千上萬紐約人的遺傳資料被警方循非法途徑納入「流氓」DNA數據庫，多數是黑人和棕色人種、未曾被判罪，一旦有涉及DNA的罪行，流氓數據庫內被採樣的人全部被視為嫌疑人。

這起集體訴訟由法律援助協會代表兩位客戶提起，他們在未經同意下被採集DNA ；提告人將紐約市府、幾名高級警官和紐約市首席法醫列為被告。

市警首席醫療官辦公室聲明說，當地DNA數據庫符合相關法律，並依獨立認證機構設定的最高科學標準管理和使用，認證機構定期重批數據庫的存廢。

警方發言人萊利(Sgt. Edward Riley)聲明表示，紐約市警察局包括DNA收集在內的調查和策略，都依法律授權、法院豐富判例法以及執法界最佳做法為指導原則； 警察局收集DNA是為了合法正確辨識嫌犯、為調查人員和各檢察官辦公室合作夥伴建立最有力的案件、並為援助受害者及其家人順利結案。