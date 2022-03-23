霍楚擬收緊保釋 顧問解說細節

霍楚擬收緊保釋政策，與少數族裔社區對談。(視頻會議截圖)

紐約市 犯罪猖獗問題仍未改善，州長霍楚(Kathy Hochul)自本月在時報廣場亞特蘭大槍擊案一周年紀念活動上表達了要推動保釋法改革修訂後，又陸續舉行了多場會議聆聽民意，包括上周與亞裔 社區代表座談；州長辦公室特請州長公共安全事務顧問，21日向少數族裔社區解釋細節，稱將推出公共安全相關法案包，計畫收緊保釋政策，允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權。

亞裔社區中，紐約中華公所主席曾偉康、紐約中華總商會會長李國威、「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)李卓勳(Jan Lee)、關注東百老匯委員會成員王鏑、亞裔社團聯合總會主席陳善莊以及亞美聯盟總監姚久安等與會。

曾偉康表示，華埠 治安惡化，商家被迫提前關門、越來越多的遊民所、社區監獄、吸毒診所可能會在華埠出現，民眾夜晚不敢在華埠多做停留；他再次呼籲對現有保釋法進行重新考量，並稱仇亞犯罪的分類缺乏嚴謹性和公平性。

州長公共安全事務顧問索樂(Marcos Gonzalez Soler)表示，亞裔社區中迅猛增長的仇恨犯罪案件令人震驚，州府擬收緊目前極度寛鬆的保釋法，給法官向重犯施加保釋金的權力，籍此改公共安全問題及滅罪。

姚久安提出當局應撥出更多資源投入精神健康服務；王鏑則稱，紐約市於2000年至2019年流失了459張精神治療床位，如果這些醫療資源還在，許多有精神健康問題的個人便無須被送入遊民所，而是能得到更好的治療。

州府此次改革計畫的大部分都與紐約市長亞當斯(Eric Adams)此前的訴求相同；知情人士稱，霍楚將會和在未來不久公布更多改革細則。