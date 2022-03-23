我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

霍楚擬收緊保釋 顧問解說細節

記者張晨／紐約報導
霍楚擬收緊保釋政策，與少數族裔社區對談。(視頻會議截圖)
霍楚擬收緊保釋政策，與少數族裔社區對談。(視頻會議截圖)

紐約市犯罪猖獗問題仍未改善，州長霍楚(Kathy Hochul)自本月在時報廣場亞特蘭大槍擊案一周年紀念活動上表達了要推動保釋法改革修訂後，又陸續舉行了多場會議聆聽民意，包括上周與亞裔社區代表座談；州長辦公室特請州長公共安全事務顧問，21日向少數族裔社區解釋細節，稱將推出公共安全相關法案包，計畫收緊保釋政策，允許對多次犯案者設定保釋金、給法官更多的自由裁量權。

亞裔社區中，紐約中華公所主席曾偉康、紐約中華總商會會長李國威、「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)李卓勳(Jan Lee)、關注東百老匯委員會成員王鏑、亞裔社團聯合總會主席陳善莊以及亞美聯盟總監姚久安等與會。

曾偉康表示，華埠治安惡化，商家被迫提前關門、越來越多的遊民所、社區監獄、吸毒診所可能會在華埠出現，民眾夜晚不敢在華埠多做停留；他再次呼籲對現有保釋法進行重新考量，並稱仇亞犯罪的分類缺乏嚴謹性和公平性。

州長公共安全事務顧問索樂(Marcos Gonzalez Soler)表示，亞裔社區中迅猛增長的仇恨犯罪案件令人震驚，州府擬收緊目前極度寛鬆的保釋法，給法官向重犯施加保釋金的權力，籍此改公共安全問題及滅罪。

姚久安提出當局應撥出更多資源投入精神健康服務；王鏑則稱，紐約市於2000年至2019年流失了459張精神治療床位，如果這些醫療資源還在，許多有精神健康問題的個人便無須被送入遊民所，而是能得到更好的治療。

州府此次改革計畫的大部分都與紐約市長亞當斯(Eric Adams)此前的訴求相同；知情人士稱，霍楚將會和在未來不久公布更多改革細則。

亞裔 華埠 紐約市

上一則

推高慧民入軌死 兇嫌仍瘋癲無狀 法官：不適合受審

下一則

「第19屆美國華裔小姐競選」現已接受報名

延伸閱讀

舊金山議員提出10億元法案 想解決近萬遊民露宿問題

舊金山議員提出10億元法案 想解決近萬遊民露宿問題
芝賭場提案3地點入圍 華埠旁78區也在內

芝賭場提案3地點入圍 華埠旁78區也在內
市府閒置2500套支持住房 足夠容納紐約市地鐵遊民

市府閒置2500套支持住房 足夠容納紐約市地鐵遊民
積極移除遊民 梁家訓稱雙贏 若當選市長會推及全市

積極移除遊民 梁家訓稱雙贏 若當選市長會推及全市
芝城活動看板／華埠公共安全研討會 31日舉行

芝城活動看板／華埠公共安全研討會 31日舉行

熱門新聞

被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
妻子的雙手、頭部嚴重被刺傷。(趙善枝提供)

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

2022-03-16 07:00

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海