若疫情未反彈…5歲以下兒童4．4有望摘口罩

亞當斯宣布，若疫情沒有反覆，紐約市將從4月4日起不再要求五歲以下兒童在校戴口罩。(市長辦公室提供)

紐約市新冠疫情 數字仍處於低位，市長亞當斯 (Eric Adams)22日宣布，若疫情沒有反覆，紐約市將從4月4日(周一)起，不再強制五歲以下兒童在校戴口罩 ，全市約9萬5000名兒童將可自行選擇是否繼續戴口罩，「我們需要看到孩子的臉龐。」

市府本月初已經解除公校口罩令，但五歲以下兒童仍未開放疫苗接種，須繼續戴口罩，但此舉遭到家長和教育人士反對；不過，儘管Omicron變種病毒的亞變種BA.2造成紐約市病例數字小幅反彈，七天平均日新增病例四周以來增長12%，但疫情數字仍處於相對低位，而且住院人數、死亡人數仍然很低。

根據市教育局的數字，全市約有9萬5000名五歲以下兒童註冊紐約市的三歲學前班及四歲學前班項目，亞當斯此前表示，須先評估疫情形勢，再確定是否解除五歲以下兒童的口罩令。

他22日繼續維持這一態度，但定下了明確的時間表：若全市新冠疫情數字繼續維持低位，五歲以下兒童在校口罩令將在4月4日解除，但人希望戴口罩的人可繼續戴口罩。

亞當斯表示，之所以選擇兩周以後再開放，是希望繼續評估高年級學生在口罩令解除後，疫情是否出現反彈；根據市府的數據，高年級公校口罩令解除兩周以來，公校疫情數據未發生變化。

但亞當斯也說，儘管不少家長希望解除兒童口罩令，但仍有人希望保留命令；「我們不能被噪音干擾，必須基於科學和孩子的安全為前提，做正確的事；這件事不應走極端，唯一的辦法就是服從科學和數字，這正是我們正在做的事情，不能讓我們的城市再次關閉。」

當被問到何時能夠解除私營企業強制接種令時，亞當斯表示，目前尚未擬定解除該命令的時間，認為事情要循序漸進，「我們要一步一步地取消防疫規定，而且每一步都要做分析，看措施是否得當，再集中精力去做，等一周看看效果，再去嘗試其他的舉措；當我們感覺時機恰當就會取消，因為職場環境很重要，到時我們就會下定決心，但不是現在。」