治安續惡化 上周末29人中槍…社區安全小組將擴大執勤

亞當斯宣布，將擴大社區安全小組的執勤範圍，該小組上路一周以來，已經執行了31次拘捕。（市長辦公室提供）

儘管市長亞當斯 (Eric Adams)上任以來嚴打犯罪，但紐約市治安仍未好轉，上周末近30人遭到槍擊 ；亞當斯和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)21日宣布，將擴大社區安全小組(Neighborhood Safety Teams)的執勤範圍；他說，社區安全小組上路一周以來，已經執行了31次拘捕。

根據市警數據，從18日(周五)至20日(周日)，全市共發生24起槍擊案，共有29人遭到槍擊；其中，周六一天就發生九起槍擊案，共有13人被槍擊；相比之下，一年之前的同一天，只有三人被槍擊；今年截至20日，全市已發生253起槍擊案，284人被槍擊；相比之下，前年同一時點共發生215起槍擊案，242人被槍擊。

亞當斯此前推出「社區安全小組」，取代被前市長白思豪(Bill de Blasio)廢除的便衣止罪小組，打擊槍枝暴力犯罪 ；該小組已於上周上路執勤，部署在全市八成暴力犯罪發生的30個分局轄區，警員將配搭執法攝像頭；同時，社區安全小組成員將不再穿便衣執法，而是身著經過修改的制服，讓民眾可以看出他們是警員。

亞當斯21日在記者會上表示，自社區安全小組執勤六天以來，已經執行了31次拘捕，從社區移除了十把槍枝；他說，社區安全小組致力於調查並消除那些危險分子和幫派，包括監視社交網絡，看是否有人發帖炫耀槍枝，「社區安全小組的專業就是將槍枝移除出社區。」

由於槍枝暴力犯罪仍然猖獗，亞當斯宣布擴大社區安全小組的執勤範圍，曼哈頓25分局、25分局、布碌崙(布魯克林)69分局、皇后區114分局和史泰登島120分局都將納入執勤範圍；亞當斯表示，「我們不會向暴力投降，我們將從源頭阻擋暴力的河流匯聚成海；我們將把社區安全小組擴展到五個分局，保護社區和街道，我們還將繼續評估和決定怎樣的警員適合執勤。」

亞當斯同時請求聯邦政府幫助紐約市打擊槍枝暴力犯罪，「我們不會勉強行事，我們絕不懼怕，因為我們必須解決這個問題；無論是槍擊案的數字、被槍擊人數的增長，都是因為沒能禁止槍枝流入紐約市。」