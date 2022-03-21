紐約市3成新病例為BA.2 全州染疫死亡近7萬人

數據顯示，紐約市日新增病例數字有所反彈，紐約州新冠死亡數字已經接近7萬人。（美聯社）

數據顯示，新冠變種病毒 Omicron的亞變種BA.2的感染者，已經占紐約市 新增病例的三成，而日新增病例數字有所反彈，但住院率仍然保持低位；同時，紐約州 新冠死亡數字已接近7萬人。

根據州府數據，全州19日新增病例2013例，檢測陽性率為1.68%，住院人數降至900人，為去年8月2日以來新低，但ICU住院人數、插管治療人數小幅上升，新增死亡12人；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，紐約州新冠死亡人數已達6萬9958人，預計最快本周將突破7萬例。

根據約翰霍普金斯大學的統計，紐約州的新冠死亡率排在全美各州第11位，每10萬人中有348人死亡；其中，布朗士區在紐約市五區中死亡率最高，為每10萬人中370人死亡，皇后區為每十萬人種356人死亡，布碌崙(布魯克林)為338人，史泰登島294人，曼哈頓228人。

儘管疫情較年初高峰已經大幅降溫，但傳染性更強的亞變種病毒BA.2正在攻占紐約市，目前新增感染者中有30%感染的是BA.2亞變種病毒，而紐約市的新增病例也有小幅反彈；根據市衛生局數據，截至3月20日，全市的七天平均新增病例為610人，比13日的492例有所上升，全市七天平均陽性率也從13日的1.31%升至20日的1.6%。

不過，全市的住院率和死亡人數仍然較低；數據顯示，新冠住院人數從13日的16人降至20日的13人，死亡人數從七人降至六人。

同時，3月11日至17日當周，紐約市僅有一個郵遞區號的七天平均陽性率高於5%，為曼哈頓的翠貝卡(Tribeca)，陽性率為6.4%；另有四個郵遞區號的七天平均陽性率高於4%，其中三個位於曼哈頓，分別是東村(East Village，10009)、上東區(Upper East Side，10128)、砲台公園城(Battery Park City，10280)和布碌崙的展望高地(Prospect Heights，11238)。