罪犯抓又放 紐約市警總局長籲修保釋法

市警總局局長西維爾表示，紐約州的保釋改革法必須修改，才能有效打擊犯罪。(美聯社)

針對爭議巨大、被批縱容犯罪的紐約州 保釋改革法，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)13日表示，在某些案件，即使是同一個竊賊每天犯下同樣的罪行，新保釋法也不允許法官設定保金，也沒有自由裁量權，現行的保釋法必須修改，才能有效打擊犯罪、懲罰罪犯。

西維爾在13日舉辦的一場圓桌會議上表示，保釋法中最重要的內容可以保留，但也有些內容必須修改，保釋法實施前，法官曾有自由裁量權，如今甚至連裁量權都不具備。

她說，在某些案子，警察 可以拘捕嫌犯，而不僅僅是開出傳票，然而當他們被押送至法庭時，保釋法卻不允許法官對嫌犯設定保金，即使是同一入室盜竊犯或同一偷車賊，每天重複犯下同樣的罪行，法官對他們也沒有裁量權。

西維爾還表示，在去年，有關非法槍枝的拘捕紀錄超過4500次，近兩年的非法槍枝的拘捕紀錄也是25年中最高的，警員每天做的最危險的事莫過於追捕帶槍的嫌犯，然而，這些持槍嫌犯由於保釋法又被當庭釋放，大家為此都感到非常沮喪。

西維爾對於州保釋改革法的立場與市長亞當斯 (Eric Adams)一致，作為亞當斯打擊犯罪計畫的重要一環，市警的「社區安全小組」(Neighborhood Safety Teams)訂於14日(周一)上路，警員們將在全市槍擊案上升的28個社區巡邏，配搭執法攝像頭、身著經過修改的制服精確執法。

對此西維爾還表示，警員們在居民家裡、街頭、交通系統中幫助有需要的人，不能因為一些壞政策、輿論聲音、道德綁架就轉而批評警察，他們沒有裝樣子、敷衍對待警務(not phone it in)，每日每夜都在幫助和保衛紐約民眾。