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疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

紐約僅36%接種新冠疫苗補強針 亞太裔達57%最高

記者胡聲橋╱紐約報導
州長霍楚表示，雖然天氣漸暖，但還沒到可以放鬆防疫的時候。(新華社)
州長霍楚表示，雖然天氣漸暖，但還沒到可以放鬆防疫的時候。(新華社)

根據最新統計，紐約市只有36%的市民接種了新冠疫苗補強針，其中亞太裔的比率最高，為57%；州長霍楚(Kathy Hochul)13日表示，紐約州新冠檢測陽性率已連續五天低於1.5%，處於2021年7月以來的最低水平，但她警告說，雖然天氣漸暖，但還沒到可以放鬆防疫的時候。

雖然紐約市每日檢測陽性率持續處於低位，完全接種兩劑輝瑞和莫德納疫苗及接種一劑嬌生疫苗的比率很高，達到了77%，但是接種補強針的比率卻不是很高。

紐約市只有36%的市民接種了補強針，其中曼哈頓為45%，比率最高；而布朗士區只有27%，皇后區為40%、布碌崙(布魯克林)為32%，史泰登島為32%。

就不同族裔而言，亞太裔打補強針的比率最高，為57%；其次為原住民的55%，白人為37%，西語裔為26%；最低為非洲裔，僅24%。

紐約市今年初每天有5萬人接種補強針，自那以後，打補強針的人數一直在減少；上周，每天只有一、兩千人打補強針。

州長霍楚表示，紐約市只有36%的市民接種了補強針。(新華社)
州長霍楚表示，紐約市只有36%的市民接種了補強針。(新華社)

儘管紐約州最新的每日新冠檢測陽性率為1.53%，但紐約州七天平均新冠陽性率，已連續五天低於1.5%，紐約市在全州最低，為0.96%；全州檢測陽性率低於2%也已經連續兩周多。

根據州府13日發布的數據，12日全州新增陽性1770例，其中紐約市新增693例；全州新冠住院病患比前一天減少113人，為1052人；新增死亡12人。

霍楚說，現在天氣比以前暖和了，白天也更長了，但在抗擊新冠病毒上，紐約客還不能放鬆戒備；她敦促父母趕緊帶孩子接種新冠疫苗。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，在18歲及以上的紐約市民中，有95%接種了至少一劑疫苗，85.8%已完全接種；就所有年齡段而言，有89.3%的市民接種了至少一種疫苗；有77%完全接種。

紐約市 疫苗 檢測

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