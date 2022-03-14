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加國魁北克水電 河底送至皇后區阿斯托利亞

編譯孫梁／綜合13日電
「尚普蘭哈德遜輸電快線」，在尚普蘭湖的湖底和哈德遜河河底鋪設輸電線。(Transmission Developers提供)
「尚普蘭哈德遜輸電快線」，在尚普蘭湖的湖底和哈德遜河河底鋪設輸電線。(Transmission Developers提供)

皇后區阿斯托利亞(Astoria)社區曾以「哮喘走廊」馳名，因為這裡的一座發電廠的排放嚴重影響了居民的健康，如今一項清潔能源的工程將為當地社區的環境帶來全新改觀，「哮喘走廊」也將因此而走入歷史。

清潔能源的工程是「尚普蘭哈德遜輸電快線」(Champlain Hudson Power Express)，將把加拿大魁北克的再生能源輸送到皇后區，可滿足100萬戶家庭的用電，對阿斯托利亞社區的環保而言，將是改變遊戲規則的工程。

工程是在尚普蘭湖(Lake Champlain)的湖底和哈德遜河的河底鋪設輸電線，將加拿大的的水電送到紐約市阿斯托利亞的變電站，全長330哩(531公里)，最多可提供1000兆瓦(MW)的電力。

由於輸電線將穿越莫霍克(Mohawk)部落的土地，因此該部落將成為線路穿越部分的共同業主。莫霍克理事會的女酋長Kahsennenhawe Sky-Deer說：「原住民成為重大工程的合夥人很重要，我們既參與促進經濟的發展，同時也擔負起環保責任，在當前的氣候變遷和全球暖化的背景下，我們要做正確的事，保護地球母親。」

州長霍楚去年11月批准了輸電線路工程的合約，這項工程也有助於紐約州實現降低對化石燃料的依賴，全州要求再生能源到2030年將占到全部能源的70%。

但輸電工程在上州地區受到部分環保組織的批評，擔憂可能影響哈德遜河部分河段的生態。不過代表西皇后區的前市議員康斯坦丁尼迪斯(Costa Constantinides)表示支持，他說：「西皇后區有個哮喘走廊，輸電工程有助於我們改用再生能源，我們將經歷一場新能源的革命，在繼續為全市供電的同時，不再讓我們的肺成為犧牲品。」

清潔能源輸電線工程的合約目前在徵詢公眾意見的階段，獲准後將於明年開工，2025年開始向紐約市送電。

「尚普蘭哈德遜輸電快線」將把加拿大魁北克的再生能源輸送到皇后區。(Transmi...
「尚普蘭哈德遜輸電快線」將把加拿大魁北克的再生能源輸送到皇后區。(Transmission Developers提供)

皇后區 紐約市 加拿大

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