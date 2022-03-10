高中錄取抽籤不變 11日截止…劉醇逸、黃敏儀震驚失望

市教育總監班克斯宣布堅持高中錄取抽籤政策。（取自班克斯推特）

市教育總監班克斯(David Banks)9日宣布，儘管在過去兩個月中收到無數家長投訴，依舊不會改變今年推行的高中抽籤錄取政策，敦促各校按照3月11日既定日期截止申請；消息一出，劉醇逸、黃敏儀等華裔民代紛紛表示震驚失望，認為抽籤新規會影響成績優異亞裔學生的錄取機率。

班克斯4日代表市長亞當斯(Eric Adams)參加州議論會審核「紐約市 長公校 控制權」公聽會時，面對劉醇逸等民代對高中抽籤錄取政策提出的質疑，曾經答覆會仔細考慮各方意見，盡快給出相關細則。就在眾人以為班克斯將聽取建議進行改革時，不料等來的卻是市教育局 堅持「抽籤入學」的強硬態度。

「過去兩個月中我和許多家庭溝通，達成的共識非常明確—紐約市公校錄取政策必須改革。」班克斯表示，過去數十年裡，全市公校錄取的方式造成許多學生的壓力、困惑和憤慨，「在這屆新政府的執政下，這一局面將得到徹底的改變。」

在抽籤錄取新規下，全市頂尖的優秀高中將對平均成績只有B級的學生開放，被外界認為可大大提升非洲裔和西語裔學生的錄取機會，通常這批學生不太可能達到頂尖高中的錄取標準。

市長亞當斯在4日的公聽會上表示，紐約市有65%的非洲裔和西語裔學生嚴重落後，他很想要幫助這些被忽視的學生的教育，「我執掌公校後，會把非洲裔、西語裔、遊民家庭的學生等，重新和公校體系連結，為他們提供教育和健康資源。」

但抽籤新規將降低成績優異的學生的錄取機率，亞裔家庭的學生預計受到很大影響。州參議會紐約市教育委員會主席、州參議員劉醇逸表示，班克斯「錯誤地」決定維護新規，增加了家長和學生的挫敗感和失落感，「人們希望在追求卓越的基礎上就讀自己選擇的高中，但班克斯採取了簡單的方式，結果沒有人是『贏家』。」

法拉盛選區市議員黃敏儀也表示，市教育局無視各方的關切，執意採取「抽籤」新規讓人深感失望，「這種方式對學生是不公平的。」