法拉盛遊民所4.4億預算 黃敏儀籲公開明細

黃敏儀要求市府公開法拉盛39大道遊民收容所4.4億元預算明細。（記者張心／攝影）

法拉盛 第20選區市議員黃敏儀4日致信市遊民 服務局(DHS)，呼籲市府就法拉盛39大道興建遊民收容所一事，同亞洲人平等會(AAFE)、城市資源機構(Urban Resource Institute)，在本月底前與華社領袖、商家和居民等利益相關方會面，公開包括該遊民所4.4億元預算 、對華社經濟不利影響數據報告等項目明細。

黃敏儀在信中表示，市遊民服務局在議案過程中缺乏透明度，不願意提供該項目的財務和潛在影響等具體細節，加劇了華社居民內心的不信任和困惑，「感謝當局對我之前提出的關於法拉盛過渡性住房的問題回覆，但遺憾的是，很多解釋都不明確，華社關心的問題也未得到充分回應。」

黃敏儀曾要求市遊民服務局提供該項目4.4億元預算明細，但得到的回覆是「無法給出正在談判的預算的具體細節」；對此黃敏儀表示，「我理解該機構的政策，但就我所知，市遊民服務局是可以提供預估數目，說明其中多少錢用於收購土地及建造設施。」

此外，黃敏儀指出，因為運營亞洲人平等會地皮的城市資源機構，還在全市其他六個地點管理著類似的遊民所項目，「所以城市資源機構當然可以在不影響經費談判的前提下，提供經營相關遊民所的費用細節。」

「市遊民服務局代表還曾表示，經驗統計數據表明，遊民所項目對所在社區影響可以忽略不計，然而當我們要求提供相關數據時，得到的答案是，沒有任何數據顯示遊民所會對周圍社區產生負面影響。」

對於前後不一的措辭，黃敏儀追問，市遊民服務局的意思究竟是，沒有統計數據顯示遊民所會對當地社區有負面影響，還是根本這個所謂的支撐數據就是不存在的？「這個問題的答案是所有擬建遊民所周圍商家關心的重點，他們對遊民所會帶來的潛在犯罪活動增加和財產價值的下滑頗為擔憂。」

黃敏儀最後要求市遊民服務局、亞洲人平等會和城市資源機構，在3月底同自己和華社相關方舉行會談，「幫助擁有不安全住房狀況的群體是非常有意義的，但是當局在運行過程中缺乏透明度，不願意提供財務、負面影響等具體細節，加劇了社區的不信任和困惑，我再次呼籲當局同我們見面，回答我們的疑問。」