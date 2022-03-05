紐約客談／防疫政策漸鬆 紐約邁入復興正軌

紐約市長亞當斯(Eric Adams)4日宣布全市將解除公共場所疫苗通行證查驗，與公校口罩強制規定；這一改變無疑與疫苗推進階段的紐約，形成了鮮明對比，不禁讓人感到，後疫情 時代，紐約真的開始走上了回歸的正軌。

進入疫情的第三年，不管是世衛 組織還是各級政府，對於真正控制住新冠病毒充滿希望，這個希望首先來自疫苗接種和繼續研發；目前絕大多數住院和死亡都發生在未接種疫苗的人群中，而不是接種疫苗的人群中。

回顧歷史上的每次大流行疾病，我們看到的都是大流行結束，而病毒繼續存在。例如：2009年的禽流感大流行早已經過去，而流感病毒仍然存在；但是該病毒沒有繼續造成初期那樣的破壞和致死率，主要是因為我們一直在為最脆弱的人群接種疫苗。

人們對付流感的策略是：不會試圖為每一個人接種流感疫苗 ，而是在可用疫苗數量有限的情況下，主要針對老年人和體弱年輕人，重點加強疫苗接種。

而政府決策層面，在充分審視某一決定帶來的健康、經濟和社會後果之後，基於科學和數據制定合理政策和策略，政策要易於理解而且具有連貫性。

制定政策時必然要做出取捨，即在科學和絕對完美的防疫措施之間權衡，最大程度控制傳播，同時將經濟、社會破壞最小化。

各級政府並都在努力尋找這種平衡，且由於各地方在經濟以及流行病應對能力上的情況不同，因此不會看到所有決策者都採用完全相同的策略。

（紐約客談，每周二至周六見報）