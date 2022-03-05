紐約鬆綁 7日起不查疫苗卡、公校解除口罩令

紐約市長亞當斯（右一）4日宣布，下周一起解除室內場所疫苗卡檢查、公校室內口罩令。(記者張晨／攝影)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)4日上午在曼哈頓時報廣場宣布，全市從7日(周一)開始解除公共場所疫苗 通行證查驗及公校口罩 強制規定；這一改變，意味著紐約人外出就餐等不再需要出示疫苗卡，學生在教學樓等室內場所也可摘掉口罩。

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亞當斯說，「現在各項疫情指標已降低到不再需要強制防疫措施，是時候逐步開放了」。從下周開始，前往紐約市餐館、健身房和室內場所(包括劇院)的顧客將不再需要出示疫苗卡。

但他也指出，將保留各企業的自行決定權，如果他們願意，仍可要求顧客戴口罩和提供疫苗証明；學前班至12年級的學生也將無需再在室內配戴口罩，但這也同樣依據個人意願；五歲以下尚未符合接種條件的兒童，則必須繼續戴口罩。

市府最新數據顯示，新增感染人數、住院人數和死亡人數都在繼續下降，紐約市在過去七天內平均新增的新冠確診患者為541人，比一個月前的2000多人減少了四分之三。

「我們想看到孩子們的臉，看到他們的笑容，看看他們有多開心。」亞當斯指出，全市七天平均感染率為1.8%，「數字不會說謊」。

即將離任的市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，全市新冠疫苗接種率已達77%，成年人更達80%；因為高接種率，紐約市已經有效避免了4萬8000人染疫死亡、34萬人住院和190萬人感染。

紐約全州約有270萬學齡兒童，其中紐約市有約100萬學齡兒童，是全國規模最大的公校教育系統。

州長霍楚(Kathy Hochul)已於上周解除了全州學校的室內口罩令，副州長本傑明(Brian Benjamin)4日也出席紐約市的記者會，表示全力支持市府決定，並全力配合疫後經濟復甦進程。

但作為紐約文化產業支柱之一的百老匯聯盟(Broadway League)表示，至少在4月30日之前，所有劇院都將保持口罩和疫苗接種要求，之後會再評估。