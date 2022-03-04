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私藏27把幽靈槍 法拉盛、貝賽4嫌被捕恐囚25年

記者金春香／紐約報導
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）
凱茲(右一)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)和市警3日聯合宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍被捕控罪，若罪名成立，兩人最高面臨25年監禁，另兩人面臨最高15年監禁；四名被告中有三人為亞裔，包括兩名華裔。

根據檢方文件，四名被告分別為34歲的張安德魯(Andrew Chang，姓名皆音譯)，45歲的趙凱(Kai Zhao)，55歲的Michael Frankenfeld，和35歲的鐘聖佑(Seongwoo Chung)，張安德魯報住貝賽(Bayside)，其他三人報住法拉盛；四人被控非法持有武器(criminal possession of a weapon)、非法銷售武器(criminal sale of a firearm)等罪名。

凱茲表示，其辦公室致力於掃除街道上的非法槍枝，以防任何可能對社區居民安全產生威脅的狀況發生。

凱茲辦公室表示，他們共從四名被告家中繳獲33把槍，其中27枝為幽靈槍，這其中22把為半自動幽靈手槍，四把為突襲武器，一把為攻擊型獵槍；另外繳獲1萬發彈藥和5萬元現金，以及幽靈槍組裝工具、消音器、瞄準鏡、防彈背心、夜間激光瞄準工具等；四名被告都沒有紐約市擁槍執照。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，這起拘捕說明非法幽靈槍並非過去式，而是持續性的禍害，「這些槍多從網上訂購，寄送至紐約市，但這些真槍實彈卻在危害著紐約客。」

幽靈槍是無序號的槍枝，可以自製組成，十分危險，也極難追蹤。 

從去年8月至今，皇后區地區檢察官辦公室已經在李奇蒙丘(Richmond Hill)、荷利斯(Hollis)、玫瑰谷(Rosedale)和新鮮草原(Fresh Meadows)進行了六次繳獲逮捕行動，繳獲107把非法槍枝，包括78把幽靈槍，十人被控罪。

四人1日被捕，2日過堂，若罪成，張安德魯和鐘聖佑面臨最高15年監禁，Frankenfeld和趙凱面臨最高25年監禁；四人4日會再次出庭。

凱茲(左二)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（...
凱茲(左二)宣布，四名法拉盛和貝賽居民因涉嫌在家中私藏27把幽靈槍，被捕控罪。（皇后區地區檢察官辦公室提供）
執法人員在法拉盛和貝賽四名嫌犯家中繳獲大量幽靈槍。（皇后區地區檢察官辦公室提供）
執法人員在法拉盛和貝賽四名嫌犯家中繳獲大量幽靈槍。（皇后區地區檢察官辦公室提供）

法拉盛 紐約市 皇后區

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