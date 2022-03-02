我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

奪回紐約州長 共和黨提名李修頓…朱利安尼仍挺兒子

記者和釗宇／紐約報導
紐約州共和黨1日提名長島國會眾議員李修頓參選紐約州長，力爭奪回已經失去20年的州長之位。(美聯社)
紐約州共和黨1日提名長島國會眾議員李修頓參選紐約州長，力爭奪回已經失去20年的州長之位。(美聯社)

紐約州共和黨3月1日提名長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)參選紐約州長，力爭奪回已失去20年的州長之位；不過，他仍將在6月的黨內初選中面臨競爭，其中包括前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)，老朱利安尼仍表態支持兒子。

李修頓約一年前就宣布參選，他幾乎獲得紐約州所有郡共和黨黨部的背書；1日是共和黨黨代會最後一日議程，獲得黨代會背書的李修頓表示，「我們希望保護你們的個人自由，我們正在各方面傾盡全力，絕不會認為一切理所當然」。

李修頓還表示，他將力圖在普選中吸引溫和派民主黨選民和獨立選民，「總有人明天會覺醒並決定加入我們，我們將創造歷史，因為我們將全力出擊，認輸不是選項」。

李修頓承諾將大力打擊犯罪、支持天然氣開採、支持要求選民註冊時出示身分證明的法案；此外，他還宣稱要比競爭對手更關注基礎設施。

李修頓在初選中的對手包括2014年共和黨州長候選人、前威徹斯特郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)、商人威爾森(Harry Wilson)和曾在川普政府任職的小朱利安尼；目前，威爾森已自掏腰包1200萬元用於競選，歐瑞祥和小朱利安尼也頻頻造勢。

歐瑞祥說，他將把自己的機會直接交給選民，「如果我們去街上問真正的共和黨人，我們就能獲得足夠的連署簽名，我們現在已有了志願者大軍，而且人數越來越多，我的名字將出現在初選選票上」。

老朱利安尼1日在黨代會上表示支持兒子、為兒子連署簽名，並批評共和黨；他說，「我想我並不只是他父親，而且也是一個普通的人；我曾經擔任公職50年，我認為我知道人們在克服軟弱的時候需要什麼，我兒子就有這些特質；如果安德魯不競選，我也會從政壇局外找人來挑戰霍楚，我不認為職業政客能夠擊敗霍楚；我覺得他們已經將這次黨代會弄得很有破壞性，對全國也是一樣」。

老朱利安尼說，「我們正在變得精英化，這些人說了才算，所以他們過去一年半以來做的事情就是在各種掌權」。當被問到川普是否會背書小朱利安尼時，老朱利安尼認為，川普大概會保持中立。

紐約州共和黨1日提名長島國會眾議員李修頓參選紐約州長，力爭奪回已經失去20年的州...
紐約州共和黨1日提名長島國會眾議員李修頓參選紐約州長，力爭奪回已經失去20年的州長之位。（紐約州共和黨部提供）
紐約州共和黨1日提名長島國會眾議員李修頓(中)參選紐約州長，力爭奪回已經失去20...
紐約州共和黨1日提名長島國會眾議員李修頓(中)參選紐約州長，力爭奪回已經失去20年的州長之位。（紐約州共和黨部提供）

共和黨 紐約州 川普

上一則

吸引亞裔支持 紐約州共和黨將在各級成立亞裔黨團

下一則

亞裔遇襲不該拍照？仇恨小組指揮官被調職

延伸閱讀

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
巴維理：川普不具元首條件 共和黨應推舉新領導人

巴維理：川普不具元首條件 共和黨應推舉新領導人
保守派陣營民調 總統大選提名 川普支持率最高

保守派陣營民調 總統大選提名 川普支持率最高
李修頓 被看好獲共和黨提名參選州長

李修頓 被看好獲共和黨提名參選州長
共和黨保守派CPAC大會 與川普保持距離

共和黨保守派CPAC大會 與川普保持距離

熱門新聞

紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

獨家／紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

2022-02-25 15:32
嫌犯從後攻擊受害者，用鐵鎚猛擊其頭部十餘次。(市警提供)

女子紐約地鐵遭鐵鎚擊頭搶劫 顱骨骨折、顱內出血

2022-02-25 13:15
馬桂英與丈夫高戰新。(取自Go Fund Me網站)

紐約遭遊民石頭砸昏華婦馬桂英離世 兒趕來美參加告別式

2022-02-28 12:55
事發當天瓦斯爆炸後，火勢熊熊燃燒、黑煙衝天。(讀者提供)

鄰居家瓦斯氣爆波及 華男一家房產化灰燼

2022-02-25 02:30
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

「叫就殺了你」 紐約亞裔母親憶入室搶劫惡夢

2022-02-24 14:54

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸