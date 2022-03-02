奪回紐約州長 共和黨提名李修頓…朱利安尼仍挺兒子

紐約州共和黨1日提名長島國會眾議員李修頓參選紐約州長，力爭奪回已經失去20年的州長之位。(美聯社)

紐約州共和黨 3月1日提名長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)參選紐約州長，力爭奪回已失去20年的州長之位；不過，他仍將在6月的黨內初選中面臨競爭，其中包括前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)，老朱利安尼仍表態支持兒子。

李修頓約一年前就宣布參選，他幾乎獲得紐約州所有郡共和黨黨部的背書；1日是共和黨黨代會最後一日議程，獲得黨代會背書的李修頓表示，「我們希望保護你們的個人自由，我們正在各方面傾盡全力，絕不會認為一切理所當然」。

李修頓還表示，他將力圖在普選中吸引溫和派民主黨選民和獨立選民，「總有人明天會覺醒並決定加入我們，我們將創造歷史，因為我們將全力出擊，認輸不是選項」。

李修頓承諾將大力打擊犯罪、支持天然氣開採、支持要求選民註冊時出示身分證明的法案；此外，他還宣稱要比競爭對手更關注基礎設施。

李修頓在初選中的對手包括2014年共和黨州長候選人、前威徹斯特郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)、商人威爾森(Harry Wilson)和曾在川普 政府任職的小朱利安尼；目前，威爾森已自掏腰包1200萬元用於競選，歐瑞祥和小朱利安尼也頻頻造勢。

歐瑞祥說，他將把自己的機會直接交給選民，「如果我們去街上問真正的共和黨人，我們就能獲得足夠的連署簽名，我們現在已有了志願者大軍，而且人數越來越多，我的名字將出現在初選選票上」。

老朱利安尼1日在黨代會上表示支持兒子、為兒子連署簽名，並批評共和黨；他說，「我想我並不只是他父親，而且也是一個普通的人；我曾經擔任公職50年，我認為我知道人們在克服軟弱的時候需要什麼，我兒子就有這些特質；如果安德魯不競選，我也會從政壇局外找人來挑戰霍楚，我不認為職業政客能夠擊敗霍楚；我覺得他們已經將這次黨代會弄得很有破壞性，對全國也是一樣」。

老朱利安尼說，「我們正在變得精英化，這些人說了才算，所以他們過去一年半以來做的事情就是在各種掌權」。當被問到川普是否會背書小朱利安尼時，老朱利安尼認為，川普大概會保持中立。