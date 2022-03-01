紐約華警遭辱吃貓狗上訴遭駁回 法院：言論自由

張立勇(左一)在市警探員工會的支持下上訴，卻遭法院駁回。(記者張晨/攝影)

轄管曼哈頓 華埠的市警五分局華裔探員張立勇去年在一場「黑人的命也是命」示威遊行 執勤期間，遭一非洲裔男子用「吃貓吃狗，放不放醬油？」等針對亞裔的種族仇恨言論辱罵長達15分鐘；但經過一年多的上訴抗爭，此案遭到曼哈頓最高法院駁回，稱非裔男子的行為是「受憲法保護的言論自由」。

影音來源：記者張晨/市警提供

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根據探員工會提供的現場視頻顯示，在長達十幾分鐘期間，非洲裔男子哈珀(Terrell Harper)站在張立勇面前，不停說著「吃貓吃狗」等帶有明顯種族歧視 的髒話，甚至稱「要割下狗的陰莖，沾醬油餵給你媽吃。」

哈珀一度離開，後又回到現場，繼續辱罵，說「這個該死的早茶會」，還用嘲弄口氣不斷重複「醬油」，並質問張立勇是否點「午餐特價」；而張立勇則重複對他說，「你應該先平靜下來，先生，這是一場和平遊行，請繼續往前走。」

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曼哈頓最高法院法官哈格勒(Shlomo Hagler)表示，這段視頻確實很有說服力，滿屏都是下流、謾罵、充滿仇恨和淫穢的話語。

「這種行為應該受到譴責，在文明社會中是沒有一席之地的。 」哈格勒補充道，但在駁回張立勇的訴訟時，他稱最高法院認為，即使是仇恨言論也受到第一修正案的保護——「第一修正案賦予公民神聖不可侵犯的權利，立法機構希望保護這種自由抗議的權利，而不是削弱言論自由。」

哈格勒指出，立法者應該在第一修正案中排除例外，禁止仇恨言論，並鼓勵張立勇和其律師向立法機構提出這個問題；「我確實認為，這項立法應該被重新審視，是否應該在民權法中保護種族主義和仇恨言論。」

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在2月28日的聽證會上，哈珀的律師格林(Remy Green)承認哈珀使用了「一些非常無禮的語言」。

「仇恨言論是言論自由。」格林後來補充道，「最高法院已經強調了這一點。」

但張立勇律師莫舍拉(James Moschella)請求法官推翻法律先例，疫情導致壓抑社區發生了前所未有的仇恨犯罪，在這種情況下，也許是時候重新審視這一先例了；「恨生恨，仇恨言論催生暴力，這是毋庸置疑的。」

聽證會結束後，莫舍拉表示可能會提出上訴——「我們需要一些時間來消化法院的決定，但很可能會上訴，同時也非常失望，我們以尊重的態度不苟同法院的決定。」