我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

戶外用餐永久化 紐約市議會修法鋪路

記者金春香、鄭怡嫣／紐約報導
為疫後餐館戶外用餐永久化鋪路，市議會更新區域畫分。圖為法拉盛戶外用餐區。(記者鄭怡嫣/攝影)
為疫後餐館戶外用餐永久化鋪路，市議會更新區域畫分。圖為法拉盛戶外用餐區。(記者鄭怡嫣/攝影)

市議會24日投票通過更新土地分區(Zoning Change)提案，為餐館室外用餐永久化鋪路，包括取消此前曼哈頓以外區域禁止餐廳在人行道上設立戶外用餐區的規定。

戶外用餐永久化提案已經獲得市長亞當斯(Eric Adams)和眾多市議員的支持，不過疫情期間推出的戶外用餐計畫只是臨時性，因為紐約市很多街區不允許在餐館在人行道和餐館外面的街道設立用餐區域；市議會的新提案進一步為室外用餐永久化掃清法規障礙。

在當前土地分區使用法規(Zoning Code)下，市內很多區域不允許餐館在店外人行道上設置用餐區，允許的地帶也多位於曼哈頓；因此為了保證戶外用餐永久化，以及幫助交通局等部門更好地制定規定，市議會去年提出新提案，修正土地分區使用法規，以移除當前的地理限制。

市議會土地利用委員會主席Rafael Salamanca表示，在紐約市在向後疫情時代不斷前行之際，大家必須意識到像戶外用餐這樣的成功項目給城市提供了無以計數的工作，委員會會在聽取公眾意見後，更新土地分區具體方案。

雖然該提案以43票支持、6票反對通過，但不少支持的市議員也提出擔憂，例如戶外用餐區占用太多停車區域，希望相關部門提出比臨時戶外用餐計畫更嚴格的法規來監管。

曼哈頓華埠所屬的第一選區市議員馬泰(Chtistopher Marte)表示，在沒有真正的規定前，很多戶外用餐設施引發很多問題，他經常在街邊看到堆得很高的垃圾、死老鼠、被丟棄或已經破壞的棚子等，汽車和單車都很難在街上通行。

在華人聚集的皇后區法拉盛，也有社區人士指出許多街道並不適合永久化戶外用餐；法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，戶外用餐需將社區安全納入考量，不少地段人流擁擠、馬路狹窄，消防車及鏟雪車也不能駛入，擠占街道空間也使廚餘垃圾沒有足夠空間堆放。

為疫後餐館戶外用餐永久化鋪路，市議會更新區域畫分。圖為法拉盛戶外用餐區。(記者鄭...
為疫後餐館戶外用餐永久化鋪路，市議會更新區域畫分。圖為法拉盛戶外用餐區。(記者鄭怡嫣/攝影)

曼哈頓 法拉盛 疫情

上一則

金兌錫致信州長 要求宣布仇恨犯罪緊急令

下一則

疫情持續降溫 霍楚：全州醫院可恢復擇期手術

延伸閱讀

男持槍搶3藥房鴉片止痛藥 警籲社區聯手追緝嫌犯

男持槍搶3藥房鴉片止痛藥 警籲社區聯手追緝嫌犯
法拉盛血管中心治療靜脈曲張 醫生團隊陣容強大經驗豐富

法拉盛血管中心治療靜脈曲張 醫生團隊陣容強大經驗豐富
白男專偷亞裔家 法拉盛人心惶惶

白男專偷亞裔家 法拉盛人心惶惶
法拉盛入室盜竊1個月連7起 財損逾12萬

法拉盛入室盜竊1個月連7起 財損逾12萬
法拉盛耆老 獲發新年齋飯

法拉盛耆老 獲發新年齋飯

熱門新聞

勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

2022-02-23 15:11
兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

「叫就殺了你」 紐約亞裔母親憶入室搶劫惡夢

2022-02-24 14:54
冬季風暴將在24日晚間襲來，給紐約市和周邊地區帶來積雪和積冰。（記者張心／攝影）

紐約今60°F冬季最暖 明日冰雪來襲再啟災害預警

2022-02-23 13:24

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……