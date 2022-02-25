戶外用餐永久化 紐約市議會修法鋪路

為疫後餐館戶外用餐永久化鋪路，市議會更新區域畫分。圖為法拉盛戶外用餐區。(記者鄭怡嫣/攝影)

市議會24日投票通過更新土地分區(Zoning Change)提案，為餐館室外用餐永久化鋪路，包括取消此前曼哈頓 以外區域禁止餐廳在人行道上設立戶外用餐區的規定。

戶外用餐永久化提案已經獲得市長亞當斯(Eric Adams)和眾多市議員的支持，不過疫情 期間推出的戶外用餐計畫只是臨時性，因為紐約市很多街區不允許在餐館在人行道和餐館外面的街道設立用餐區域；市議會的新提案進一步為室外用餐永久化掃清法規障礙。

在當前土地分區使用法規(Zoning Code)下，市內很多區域不允許餐館在店外人行道上設置用餐區，允許的地帶也多位於曼哈頓；因此為了保證戶外用餐永久化，以及幫助交通局等部門更好地制定規定，市議會去年提出新提案，修正土地分區使用法規，以移除當前的地理限制。

市議會土地利用委員會主席Rafael Salamanca表示，在紐約市在向後疫情時代不斷前行之際，大家必須意識到像戶外用餐這樣的成功項目給城市提供了無以計數的工作，委員會會在聽取公眾意見後，更新土地分區具體方案。

雖然該提案以43票支持、6票反對通過，但不少支持的市議員也提出擔憂，例如戶外用餐區占用太多停車區域，希望相關部門提出比臨時戶外用餐計畫更嚴格的法規來監管。

曼哈頓華埠所屬的第一選區市議員馬泰(Chtistopher Marte)表示，在沒有真正的規定前，很多戶外用餐設施引發很多問題，他經常在街邊看到堆得很高的垃圾、死老鼠、被丟棄或已經破壞的棚子等，汽車和單車都很難在街上通行。

在華人聚集的皇后區法拉盛 ，也有社區人士指出許多街道並不適合永久化戶外用餐；法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，戶外用餐需將社區安全納入考量，不少地段人流擁擠、馬路狹窄，消防車及鏟雪車也不能駛入，擠占街道空間也使廚餘垃圾沒有足夠空間堆放。