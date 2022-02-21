新春遊行唱反調 反監獄、反遊民所團體示威

反對在華埠建造遊民所和城區監獄的民眾，舉著標語牌參加紐約華埠新春大遊行，希望被州長和市長看到訴求。(路透)

20日是曼哈頓華埠 一年一度的新春大遊行盛事，社區在慶祝新春農曆年之際，城區監獄 、遊民 所等問題仍存在；多個團體或個人當天趁此機會，舉著反對的牌子站在人群中，希望吸引在遊行隊伍內的州長、市長和各級民選官員注意，直接表達社區聲音。

遊行隊伍從下午1時才出發，但反對監獄和遊民所的民眾11時開始就到現場，沿著遊行路線的勿街(Mott St.)，一路到且林士果，都有三三兩兩的民眾舉著「不要城區監獄」、「不要遊民所」的牌子，以不喊口號、只要求關注的方式，靜默著站在圍觀人群裡。

近日有關心華埠社區的民眾在Instagram上成立「團結拯救華埠」(Unite to Save Chinatown)帳號，就組織當天的反對集會；一位不願具名的組織者表示，身為華裔第二代移民，她小時候很常來華埠，長大後工作繁忙，一陣子沒回社區，直到日前住在松柏大廈的奶奶過世後她回來華埠，才發現社區即將興建大型監獄，盡快組織其他居民一同抗議。

該組織者表示，監獄若建成，不只要擔心小商家的生存，更可能的是華埠將消失，「最誇張的是，我發現很多人根本不知道要蓋監獄，或是監獄的規模會有多大」；她說，華埠社區受到疫情影響已經很嚴重，再蓋監獄將不會有任何幫助，希望確保所有人站在一起、團結反抗。

反對監獄、遊民所民眾舉著牌子站在圍觀群眾內。(記者顏嘉瑩/攝影)

在人群中拿著反對遊民所牌子的華人譚仙好和Wendy Booth則說，華人社區民眾不說英文，遇到事情不懂如何反抗，兩人雖然不住在華人社區，但仍以個人之力，能趁著遊行的時候舉牌，為社區發聲。

反對監獄、遊民所民眾舉著牌子站在圍觀群眾內。(記者顏嘉瑩/攝影)

譚仙好說，日前遭人尾隨在公寓刺死的李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)，遇害地點對面就是羅斯福公園，近幾年聚集許多遊民和癮君子，「就連大白天經過，我都會感到害怕」，若當局不即時整治改善，而是只想著靠建新遊民所解決遊民問題，那類似的悲劇還將會再發生。

反對監獄、遊民所民眾舉著牌子站在圍觀群眾內。(記者顏嘉瑩/攝影)

社區組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)、「保護唐人街」(Protect Chinatown)、「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)等維權組織，在各個街口也都有人舉著橫幅，寫著「市長亞當斯停止唐人街摩天監獄」，以吸引參與遊行的官員注意，直接聽到來自社區的聲音。