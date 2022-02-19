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紐約客談／解除校園口罩令 師生接種數據需公開

紐約客談

州長霍楚日前終於放話，將在3月重新評估是否解除校園口罩令，屆時新冠確診病例及住院人數持續下降，則「極有可能」在3月的第二周之前解除校園口罩令。

對比數據，疫情在校園內確實有著顯著的緩和：Omicron變種病毒來勢凶猛之時，單1月10日當天，紐約市就有超過1萬4000名師生染疫，一個月不到，本月8日的染疫師生數量僅387例，相比高峰時期徘徊在45%至70%之間的出勤率，9日的市公校出勤率已經恢復到89.4%，幾乎回歸疫情爆發以前90%的正常水平，顯示絕大多數學生正從新冠疫情中康復，家長們也減少了對面對面授課會增加感染風險的恐懼心理。

除了校園內確診人數及出勤率等科學數據，霍楚還提到，在決定解除校園口罩令以前，她還希望看到更高的學生接種率，在美國教師聯盟主席日前對霍楚的進言中，同樣提到了各校的接種率，他表示欣賞麻州的作法，只有當每個學校的接種率超過80%時，才允許該校解除口罩令。

進入新的一年，儘管市教育局表示每周在全市範圍為6萬6300名學生做新冠檢測，且每所學校的學生檢疫率將達到20%，但由於目前教育局並未公布各個公校的新冠疫苗接種率，很難真正問責當局在每周是否達到該檢測數量；此前，已有不少報導質疑，NY1電視台在分析了250所市內公校的學生檢測率後發現，市教育局對學生的隨機檢測率不足10%，有的學校甚至低於3%。

更重要的是，缺乏各校疫苗接種率的數據，也很難真正使民代、監管機構或使家長們依據科學為孩子們來作出安全、明智、不一刀切的決策，更無法仿效麻州，根據各校接種率的動態數據來決定口罩令的去留。

(紐約客談，每周二至周六見報)

教育局 口罩 檢測

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