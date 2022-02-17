亞當斯新財年預算985億元 警局經費不變

亞當斯(右)發布上任以來的首份初步預算，總額達到985億元，市警局預算大體保持不變。（市長辦公室提供）

市長亞當斯 (Eric Adams)16日發布上任以來的首份初步預算 ，總額達到985億元的2023財年預算，比上財年略微下降2億元；亞當斯表示，市府通過開源節流、精簡機構、裁減人手，預計2023財年可節省23億元預算，同時將在公共安全、青少年教育、工薪階層方面重點投資 ；但他也說，市警局預算大體保持不變。

亞當斯在競選時就宣示要精簡政府機構、開源節流；他表示，目前紐約市的疫後經濟復甦因Omicron變種病毒帶來的新一輪疫情而拖慢，就業崗位數量難以恢復至疫情之前，讓預算遭遇挑戰，但市府仍填補了近30億元虧空，其中20億來自於消除預算缺口項目(Program to Eliminate the Gap)的市府機構開支削減要求，並將裁撤空置的冗餘崗位，在不裁一人的情況下，新財年預算內的市府崗位數量減少7000個。

同時，亞當斯表示市府將在新財年嚴守財政紀律，財政儲備總額將達到61億元，比2022財年增加超過10億元，創下歷史新高。

亞當斯說，新財年預算將聚焦平等、安全和正義，將把恢復公共安全作為頭等要務；他表示，公共安全是經濟恢復的前提，新財年將貫徹市府此前提出的「終結槍枝暴力藍圖」(Blueprint to End Gun Violence)，利用市警局現有資源、更有效率地部署警員，並設立代替便衣止罪小組的「社區安全小組」(Neighborhood Safety Teams)；不過，亞當斯並未公布市警局的具體預算，僅表示市警局預算將與去年大體持平。

同時，市府在新財年將新增投資7900萬元用於擴大暑期工讀計畫(Summer Youth Employment Program)，今年夏季為10萬青少年提供實習崗位；市府還將投資7500萬元，把為低收入市民提供半價捷運卡的「公平票價」(Fair Fares)項目列為基準項目。

市府將在未來幾個月內與市議會就預算進行談判，雙方須在7月1日前就最終預算達成協議；儘管最終預算與初步預算雷同的可能性極小，但若成真，這將是紐約市2009年以來首次預算減少。