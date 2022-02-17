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紐約市高中畢業率逆勢上升 亞裔91%遙遙領先

記者張心／紐約報導
疫情期間的高中生，學業受到影響，全美有20個州的高中畢業率下降。(美聯社)
疫情期間的高中生，學業受到影響，全美有20個州的高中畢業率下降。(美聯社)

就在全國20個州高中畢業率急速下滑之際，紐約市相關數據在疫情期間逆風直上，2021年提升至82%，其中亞裔以91%的畢業率榮登各族裔之首；然而不少批評者質疑，畢業率飆升與政府放寬結業標準有關。

州教育廳16日公布最新統計數據，宣布紐約市高中在上一學年畢業率達到82%，比前一學年高出2.3%；紐約州高中畢業率從84.8%上升至86.1%，在全國高中畢業率一片下滑之中顯得「鶴立雞群」。

紐約市亞裔學生憑藉91%的超高畢業率遠甩其他族裔，白人學生以82%為列第二，非裔學生位列第三達79%，西語裔為78%；其中除了白人學生畢業率相較往年下降了2%之外，其他族裔的畢業率都穩步提升，其中西語裔增長多達4%，非裔增長3%，亞裔增長2%。

市立大學布碌崙學院教育系教授布龍菲爾德(David Bloomfield)說，「畢業率的增長是件好事，但是還是有不少人擔心，這種增長得益於疫情帶來的政策寬鬆，而並非是學術成績的提高。」

確實有不少批評者認為，紐約高中畢業率的提升是政府有意放寬結業標準的結果，因為在疫情期間，州府取消了好幾項高中州會考(Regents)，並且允許學生不參加相關考試就可以畢業；在疫情之前，紐約州要求學生通過五門考試才可獲得「Regents Diploma」(高中畢業文憑)。

而面對聯邦教育部要求的州會考，州教育廳以公共衛生標準不滿足要求為由，申請了全州性豁免；所以在2021年，近四分之三的紐約市高中畢業生、約4萬4545人獲得了至少一次會考豁免；2020年，這一數字為8000人；全州範圍內，共計82%的高中畢業生獲得了一次會考豁免。

「我們無法確定取消部分會考對畢業率的提升影響有多大，但大學入學率也穩步提高，不能完全否認學生的學術表現。」州教育廳回應，必要的會考豁免是出於對網課教學質量的擔憂，不想學生們因為疫情造成的教育變動而受到不公正對待，畢竟疫情期間，60%的紐約高中生是完全網課學習，餘下學生則是線上和線下結合學習。

疫情期間紐約市高中畢業率飆升，其中亞裔位列各族裔之首。（取自班克斯推特）
疫情期間紐約市高中畢業率飆升，其中亞裔位列各族裔之首。（取自班克斯推特）

教育部 疫情 會考

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