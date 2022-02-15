亞當斯促州議會收緊保釋規定 未獲支持

亞當斯與州議會領袖舉行閉門會談，請求州議會修法收緊保釋規定、修改刑事犯罪擔責年齡線。（市長辦公室提供）

紐約市 新冠疫情爆發以來治安惡化，針對亞裔的仇恨犯罪事件頻發；市長亞當斯 (Eric Adams)14日攜其公共安全計畫與州議會領袖舉行閉門會談，請求州議會修法收緊保釋規定、修改刑事犯罪擔責年齡線，還提到了剛發生的華埠 遊民攻擊案嫌疑人就是保釋法改革的產物；然而，州議會隨後暗示不會就亞當斯的幾個要求採取行動，但亞當斯表示，不管有無州議會支持，都將大力改善治安。

這是亞當斯上任以來首次到奧伯尼拜訪州議會；他上周對州府新財年預算公聽會作證時，就敦促州議會收緊保釋規定，不要將危險分子放歸社會，並呼籲修改將刑事責任年齡線從16歲升至18歲「的提高刑事責任年齡法」(Raise the Age Law)；亞當斯此前在公布其公共安全計畫「終結槍枝暴力犯罪藍圖」(Blueprint to End Gun Violence)時表示，這些進步派法案是紐約市槍擊案頻發的致亂之源。

會談過後亞當斯接受採訪，儘管他表示雙方都同意維護公共安全非常重要，但他暗示，他提出的公共安全施政方針將無法獲得來自州府民主黨議員的支持；不過，他仍表示將全力以赴改善治安，「我不能會談結束後跟大家說，『我們沒有得到外界支持，所以我的城市只能繼續不安全』，我不會接受這種說法。」

他說，「我的職責是確保市民安全，這是我的工作；如果有外界幫助更好，但若沒有幫助，我仍將確保市民的安全，我也不會找任何藉口逃避改善治安的工作。」

亞當斯還提到在華埠發生的李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)被刺身亡一案，稱嫌犯納許(Assamad Nash)就是保釋改革產物，此人有五次重罪前科，其中有三起還在法院審理，「他就是這個墮落體系產生的代表人物，這樣的人不應該出現在街頭。」

有內部人士說，州議會已向亞當斯明確表示，不會考慮廢除保釋改革及修改刑責年齡線；州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，他雖然對有關保釋金改革的討論持開放態度，但他擔憂像華埠遊民攻擊案這樣的重大罪案，會被利用成為政治推手，用來推動州議會可能沒法支持的議題，「人們在遇到不幸的時候，歸罪於保釋改革太容易了，我不認為這是解決問題的好辦法。」