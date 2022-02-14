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紐約市圖書館、文化機構 即起免費發放檢測劑

記者和釗宇／紐約報導
紐約市從14日起在全市五區公共圖書館和文化機構，向民眾免費發放居家新冠檢測盒。(美聯社)
紐約市從14日起在全市五區公共圖書館和文化機構，向民眾免費發放居家新冠檢測盒。(美聯社)

紐約市檢測和追蹤小組(Test and Trace Corps)訂於14日(周一)開始，在全市五區公共圖書館和文化機構向民眾免費發放居家新冠檢測盒，先到先得，每人限領一份。

根據市府消息，本周全市共有27座公共圖書館和14個文化機構參與免費居家檢測盒的發放，14日起開始發放；市檢測追蹤小組執行總監朗恩(Ted Long)13日表示，「我們的任務就是確保所有市民都能方便地獲取檢測資源，確保安全和對疫情的信心；在公共圖書館和文化機構分發居家檢測包，能夠讓人們在他們熟知的地方領取。」

本周參加免費居家檢測包發放的地點有六個在布朗士區、十個在布碌崙(布魯克林)、七個在曼哈頓、13個在皇后區、五個在史泰登島；更多地點將在未來幾周參與發放。

其中，美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)、紐約市博物館(The Museum of the City of New York)、法拉盛市政廳/文藝中心(Flushing Town Hall)、皇后區植物園(Queens Botanical Garden)、布碌崙(布魯克林)博物館(Brooklyn Museum)都將參加。

布碌崙公共圖書館的發放時間為周二至周四每天下午2時至6時，管理曼哈頓、布朗士區和史泰登島的紐約公共圖書館的發放時間為周一至周五中午12時至下午4時。

皇后區公共圖書館的發放時間則為周一、周三和周五的早10時至下午5時，周二為下午1時至5時，周四為中午12時至下午7時。

不同地點發放的日期和時間不同，民眾可登錄網頁https://reurl.cc/WkOYx5查詢，包括參與該活動的圖書館地點。

法拉盛市政廳地址為皇后區北方大道(Northern Blvd.)137-35號。

市檢測和追蹤小組將從14日起在全市五區公共圖書館和文化機構向民眾免費發放居家檢測...
市檢測和追蹤小組將從14日起在全市五區公共圖書館和文化機構向民眾免費發放居家檢測盒，法拉盛市政廳也將參加。（法拉盛文藝中心提供）

檢測 圖書館 皇后區

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