多個學委會 反高中抽籤入學新規

多學委會通過決議反對高中入學「抽籤」新規 。（路透）

全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)、第二學區委員會及第20學區委員會日前通過決議，反對市教育局 發布近於「抽籤」的高中入學新規，要求重新納入州考等標化成績作為升學的參考指標。

值這些學委會新添不少華人 面孔，許多華人家長對教育局近年重教育公平卻輕教學質量的的政策感到憂慮不滿，加入學委會為孩子們爭取更多教育權益。

不同於往年使用標準化考試成績、出勤率等作為參考，市教育局發布的高中入學新規，將分別在四個核心科目中挑取一個學生在七年級或八年級時所獲的最高分，平均化四個分數後得到一個新的平均分，平均分在350至400分之間的學生將分至第一組別，此後按照分數高低，再依次分為第二、三、四組別，對於申請人數過多的學校，將抽籤決定同一組別學生的去向。

全市高中委員會以八比四票通過反對新規的決議，委員會主席王嘉璿表示，這對努力學習的孩子們不公平，政策會使亞裔 學子受到更大的傷害。

王嘉璿及丈夫均畢業於史岱文森高中，故對紐約市的公校體系抱有信心，但近兩年來，她眼見許多華人家庭正在逃離公校，兩任市教育總監對亞裔學生的態度也難以讓人接受，「他們說得好像亞裔學生奪走了本不該屬於他們的資源」，所以決定在去年申請學委會，為任人唯賢、擇優錄取的教育理念發聲，捍衛亞裔學生的教育權益。

抱有類似想法的還有第20學委會家長趙愷文，幾乎每年都會卷土重來的特殊高中入學考試(SHSAT)存廢問題讓他心驚膽戰，此前很少「爭權」的他「死馬當活馬醫」，第一次在朋友的鼓勵下申請學委會，他表示，許多華人家長如今都把教育局當「敵人」、「對立面」來看待，微信群中的超過4000名華人公校家長，許多都有了轉學私立學校或者搬家的想法。

第20學區有超過一半的亞裔學生，12位學委會家長之中，華裔家長也占了五位，他們在同一晚也全票通過了一項決議，要求市教育局重新納入州考等標化成績作為高中升學的參考指標，「雖然我們沒有決定權，但廣大家長關心教育質量的理性，應該被市長及市教育局聽到」。