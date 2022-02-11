煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

為紐約市和上州威徹斯特郡350萬用戶供應電和煤氣的愛迪生電力公司，工人正在架設供電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

為紐約市 和上州威徹斯特郡(Westchester)350萬用戶供應電和煤氣的聯合愛迪生電力公司(Con Edison)，日前宣布大幅調漲電費和煤氣費，其中居民電費調漲11.2%，煤氣費調漲18.2%；目前已有許多紐約市民收到金額遠高於以往的帳單，大呼不勘重負。愛迪生公司解釋，漲價原因是因為發電成本提高，不得不漲。

愛迪生公司表示，漲價後的收入，12億元將用於更新電力供應系統，5億元將用於改善煤氣輸送系統，鋪設「高密度塑料管道」，以取代現有的煤氣輸送幹線，並將架空電纜埋入地下，防止大風暴期間停電。該公司還計畫用額外收入開發可再生能源，包括電動車和清潔熱能，在今後三年減少240萬噸碳排放。

每逢颶風來襲造成斷電，愛迪生電力公司都要派工人進行搶修。(取自愛迪生公司Flickr)

紐約郵報報導，家住布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)的華人 Tiffany Chu展示電費帳單說，愛迪生公司給她的電費帳從去年12月的73元漲到了1月的350元，每度電的價格從6分漲到18分；同樣住在綠點的博拉(Brandy Bora)，與丈夫和六歲女兒居住在一套公寓，她的電費帳單從12月的300元漲到了一月的850元；她說她付不起這麼高的電費，如果這種電費價格持續下去，她將被迫搬出紐約。

很多人都不敢相信這是真的，以為愛迪生公司寄錯帳單或把金額搞錯了；但該公司一名發言人日前證實帳單是真的，漲價的主要原因是天然氣 價格最近出現創紀錄的上漲，而紐約市用電的一大部分是用天然氣發電，這直接導致用戶帳單金額上漲。

愛迪生電力公司的工人，正在修理通電線路。(取自愛迪生公司Flickr)

愛迪生公司發言人強調，該公司不自行發電，無法管理私營發電公司，也無法給天然氣供應商定價；言下之意，只能把漲價轉移到用戶身上；他還表示，該公司正在尋求在紐約州使用可再生能源，從而減少對天然氣的依賴和價格的波動。

紐約華人也紛紛在網路論壇上對電費漲價發起抱怨，一位華人說，自家房屋「上個月電費660元，這個月1020元，整個人呆住」；另一華人說，「上個月煤氣費450元、電費300元，太可怕了」；還有人說「這個月電費居然高達900多元」。

紐約市的電費和煤氣費情況，實際上是美國範圍能源價格急劇上漲的縮影，美國有大比例的電都是靠天然氣來發，天然氣價格的暴漲讓各方都無處藏身。9日天然氣每百萬單位的批發價格在是4.05元，比去年同期增加了50%。颶風對天然氣生產的影響，需求的增加，以及俄羅斯和烏克蘭之間地緣政治的緊張局勢，都使天然氣價格激增。