電費煤氣費漲幅太大 民代要求州府調查

愛迪生電力公司的維修車，在紐約市區檢修線路。(取自愛迪生公司Flickr)

聯合愛迪生電力公司最近突然大幅提升電費和煤氣價格，多位國會議員、州議員和市議員共同致信紐約州 公共服務委員會，認為漲幅過高，民眾難以承受，要求對愛迪生公司的漲價行為進行調查。

儘管愛迪生公司解釋稱，是因為天然氣 價格的急劇上漲導致電費大幅攀升，但許多用戶表示懷疑；Alex Rivas一家住在皇后區長島市 一套三臥室公寓，電費從12月的260元漲到了746元，幾乎增加了三倍，他認為，就算天然氣價格大漲，也不至於增加這麼多。

紐約州和市的許多民選官員認為，對於天然氣這種劇烈的價格波動，愛迪生公司應該有預案和相應的保障措施，市民不應該受到如此劇烈的衝擊。州參議員吉納瑞斯 (Michael Gianaris)與十幾位市議員一起，聯名致信紐約州公共服務委員會，表示對電費上漲深感關切，認為成千上萬的紐約居民會受到傷害，要求對此展開調查。

吉納瑞斯說，他要知道誰是愛迪生公司的天然氣供應商，它們簽的是什麼合同，為什麼愛迪生公司會允許天然氣價格有如此劇烈的波動？他還想問，電力公司對於如此大幅的漲價，為什麼不事先通知用戶。市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)表示，當電力公司試圖通過大幅漲價來轉嫁成本時，委員會應該進行干預，保護消費者。

州長參選人、長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)表示，漲價計畫是不合理的，愛迪生公司不能將負擔轉嫁給居民，就萬事大吉，這會讓處於疫情復甦期的紐約居民不堪忍受。

蘇奧齊說，除了阿拉斯加和夏威夷，紐約的電價是全美最貴的，紐約市家庭支付的電費和煤氣費比全國平均水平要高50%；他認為，在一年時間內電費和煤氣費出現兩位數百分比以上的急劇增長，是荒唐的；他說，經過數次提價，愛迪生公司報告的利潤每年達10億元，在這種情況下再次大幅提價，很難讓人信服。

面對各界的砲轟，愛迪生公司表示，他們與天然氣供應商有長期和短期的合同，可以為用戶降低價格，預計再過幾周，電費會逐漸下降。