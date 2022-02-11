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羊頭灣華婦收天價電費帳單 電力公司承認失誤

記者顏潔恩／紐約報導
愛迪生電力公司近期電費煤氣費狂漲，令不少市民抱怨吃不消。(路透社)
愛迪生電力公司近期電費煤氣費狂漲，令不少市民抱怨吃不消。(路透社)

愛迪生電力公司(Con Edison)近期電費煤氣費狂漲，許多市民抱怨吃不消，一名居住在布碌崙(布魯克林)羊頭灣的華婦，收到空置已久的一樓單位的電費帳單，居然積累了上萬元；華婦與家人多次致電電力公司，都未得到回應，最終向華人社團求助，在其交涉下對方才願意查證，表示是因失誤才寄出天價帳單。

收到天價電費帳單的陳老太10日表示，現居的三層房屋由女兒買下，前屋主曾經將一樓當作辦公室出租，在他們購置後進行整修；二樓及三樓自家住人，並設置太陽能電池板，所以每月繳交的電費並不多，一樓則出租給別人，因此設立了獨立的電表。

新冠疫情爆發後，一樓的租客離開，就沒再租給別人，一直空置著；直到今年1月，他們收到電力公司寄來的一樓電費單，原以為和樓上的帳單相差無幾，不料帳單顯示從去年1月14日至12月29日，一樓竟欠下1萬7000元電費。

陳老太說，一家人看到帳單吃驚不已，她退休多年沒有太多積蓄，女兒的工作受到疫情影響也不穩定，無力承擔這筆費用；女兒之後多次致電電力公司，一直無人接聽，也曾嘗試前往總部詢問，但找不到負責人，同時帳單卻定期發送過來，讓家人十分焦慮。

無奈之下向華康會會長陳麗娜求助，交涉一番後終於連繫上電力公司，對方經查證發現是員工搞錯帳單，現在已將那個期間的電費調降至1700多元。

然而，陳老太本月又收到一樓的電費帳單，顯示他們要為今年1月28日至2月25日繳交繳費1458元，讓她很苦惱，沒人住的一層樓不知為什麼會屢次產生不合理的電費。

華康會已將顯示度數的電表照片、電費單等收據，轉交給當地市議員維尼柯夫(Inna Vernikov)辦公室處理，將會跟進幫忙解決問題。

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