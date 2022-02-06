氣溫冰點 熱情滿點 法拉盛新春大遊行回歸 霍楚等帶領遊街
闊別一年，紐約市華人聚集的法拉盛2022年農曆新年大遊行5日盛大回歸，15輛花車和千餘人組成的各行各業遊行方陣，吸引成千上萬民眾冒著嚴寒熱情參與；聯邦參議員舒默說，他會致力讓更多中國移民能到美國。
影音來源：記者鄭怡嫣
影音來源：記者鄭怡嫣
除市長亞當斯(Eric Adams)因密接新冠患者抱憾缺席外，州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員孟昭文等政要到場，與亞裔社區共慶春節，寄望虎年能為民眾帶來更多勇氣、力量與嶄新的氣象。
9日雖氣溫跌破冰點，但晴空萬里，並未阻擋民眾參與熱情；遊行隊伍從市警109分局門前出發，由警局管樂隊、亞裔警務協會及駿馬開道，州長霍楚及各級民代掛帥，帶領遊行花車及方陣依次沿友聯街、三福大道、緬街向北方大道行進，沿途大批民眾佇足喝彩，表示雖然手凍腳涼，但熱情戰勝冷天，歡呼喝彩將氣氛烘到最高。
舒默到場 喜迎本命虎年
觀禮台上，州長霍楚、州檢察長詹樂霞(Letitia James)皆一襲紅衣，皇后區長理查茲(Donovan Richards)還戴著「雷鋒帽」，生肖屬虎、戴著喜慶紅色絨帽的聯邦參院多數黨領袖舒默表示，很高興又到了自己的本命虎年，一個充滿「力量與平和」、「勇氣與愛」的年份。
「法拉盛的華人社區是紐約也是美國的未來。」舒默說，他將和孟昭文致力使更多的中國移民能夠來到美國，因為這會使美國變得更好。
受疫情影響，花車及方陣隊伍雖比往年減少一半，但除了紐約市長移民事務辦公室、華策會福壽老人中心、新世界商城等政府機構、當地組織及商家等常客以外，今年也有包括紐約市居民聯盟、不久前成立的法拉盛大聯盟在內的新隊伍加入遊行隊列。
民眾摔倒 笑稱被財神踢
紐約市居民聯盟的隊伍由全市五大區70多位華人家長及孩子組成，負責人藏東慧表示，往年的遊行隊伍多由同鄉會及商家組成，此次組織年齡跨度從小學到高中的華生及其家庭，意在展現華人青年學生的精神面貌，對於保衛特殊高中、反對在社區建立監獄等政治議題，居民聯盟一直積極，借助遊行也能突出華人的政治覺醒。
眾多群眾從全市乃至外州趕來觀看遊行；法拉盛居民張Jack早早來到現場，追隨遊行隊伍時還不慎因地面溼滑而摔倒，笑稱自己是被財神爺從背後踢了一腳而「跪拜」，是來年進財的好兆頭。
他表示，雖然今年不比往年熱鬧，但氣氛歡欣，也仍是許多華人心目中的一份寄託，「立春剛過，盼社區在虎年也有一份新氣象。」
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