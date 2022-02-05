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亞當斯將開除未接種公務員 霍楚擬放寬口罩令

記者張晨、張心／紐約報導
紐約州疫情趨緩，州長霍楚考慮下周放鬆口罩令。（州長辦公室提供）
紐約州疫情趨緩，州長霍楚考慮下周放鬆口罩令。（州長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)4日表示，會堅持貫徹前市長的疫苗強制政策，預計會使數千名未接種的公務員本月面臨失業；州長霍楚(Kathy Hochul)當日則鬆口，暗示在新冠疫情確診數急速下降的情況下，未來一周可能會隨時取消對州內私企的強制口罩令。

亞當斯在接受NY1採訪時表示，前市長下達的強制疫苗令，將會在他這裡繼續實施；也就是說如果在本月11日之前，依然有公務員沒有接種疫苗，他們可能會被解雇。

亞當斯說，這項計畫已經延長了時間，且也已實行了豁免，相信人們可以做出正確的決定；疫苗和補強針是對抗病毒最有力的武器，需要所有紐約人積極接種。

「我不想解雇任何人，我希望人們盡快接種疫苗然後返回辦公室上班，這樣經濟才能繼續復甦。」

霍楚當日表示，「隨著我們監控的新冠確診數據的改變，短期內將出台全新的防疫政策」，這意味著下周將會有一個新的決定。

州府當前針對私企的口罩令將於2月10日到期，公校口罩令將持續至2月21日；上個月州府本擬定於2月1日取消口罩令，但遭到法院叫停，之後霍楚宣布繼續延長十日，不排除之後再度延期的可能，因為主要看住院率、每日確診病例數等主要新冠數據是否一直都在下降。

截止3日，全州新冠陽性率驟降至4.4%，遠低於1月初23%的高點，當時正值具備高度傳染性的Omicron變種病毒入侵紐約；3日的住院率也有所下降，但仍有110例病患不幸死於新冠，而且這一指標通常滯後於陽性率的下滑。

霍楚說，重新考慮口罩令的關鍵指標是，超過95%的紐約成年人已經接受了至少一劑的新冠疫苗，大約85%的人已經完全接種了疫苗；80%的12歲至17歲青少年，已經接受了至少一針疫苗，69%的青少年接受了兩劑疫苗。

相比之下，5歲至11歲的兒童中，只有38%接受了一劑疫苗，29%完全接種了疫苗，「低齡兒童的低疫苗接種率令人擔憂。」霍楚表示。

紐約州疫情趨緩，州長霍楚考慮下周放鬆口罩令。（Getty Images）
紐約州疫情趨緩，州長霍楚考慮下周放鬆口罩令。（Getty Images）
紐約州疫情趨緩，州長霍楚考慮下周放鬆口罩令。（路透）
紐約州疫情趨緩，州長霍楚考慮下周放鬆口罩令。（路透）

疫苗 口罩 霍楚

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