今年第6起 警遭偷車賊槍擊

警方繳獲擊傷警員的涉案手槍。(警方提供)

一名22歲的皇后區 警員1日晚在開車上班時遭到兩名年輕偷車賊槍擊 ，肩膀受傷但無性命大礙，成為2022年第六位遭到槍擊的紐約警察 。

根據警方通報，1日晚10時22分左右，這位警員開車在皇后區洛克威( Far Rockaway)海灘62街交海濱通道(Beach Channel Drive)路口等紅燈時，兩位未成年偷車賊向他靠近，其中一位持槍者用槍敲打他的車窗，警員隨後也拔出槍下車，嫌犯向他連開數槍，警員則開槍還擊。

警方表示，該名警員被擊中肩膀，附近的警察聽到槍響後趕到現場，將中槍警員送至牙買加醫院(Jamaica Hospital Medical)，目前情況穩定，無性命之憂；兩人嫌犯未被擊中，逃了幾條街後被100分局的公共安全小組發現並拘捕。

兩名嫌犯為19歲報住在皇后區艾奇米亞(Edgemere)的克利(Chad Collie)和18歲報住在布碌崙(布魯克林)東弗萊布士(East Flatbush)的羅賓森(Jayare Robinson)，羅賓森曾因非法持有車輛及非法持有超過3000元的偷竊物品於1月13日被捕，還因涉嫌一起重大盜竊案而被通緝，克利在2019年因強行觸摸(Forcible Touching)罪被捕。

克利被警方以二級企圖謀殺以及搶劫、攻擊、非法持武的那個罪名移送法辦，羅賓森的移送罪名為搶劫。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，有關槍枝氾濫的問題已快被說爛，紐約市發生這樣的事情是不可接受的；市警總局局長西維爾( Keechant Sewell)也表示，警局已經說了很多次，街上的非法槍枝實在太多，許多人持著這些違法槍枝，隨時準備扣動扳機。

這位在布碌崙上班的警員，是2022年第六位遭到槍擊的紐約市警察；此前在1月21日，曼哈頓哈林區發生開槍殺警案，22歲的警員里維拉(Jason Rivera)和27歲的搭檔莫拉(Wilbert Mora)雙雙殉職，1月20日，警探利博提(Dominick Libretti)在史泰登島的緝毒行動中被槍傷，1月18日，警員彭那特(Kaseem Pennant)在布朗士被一位未成年的幫派成員槍傷，腿部中彈，1月1日，警員瓦根豪瑟(Keith Wagenhauser)輪班結束後在東哈林區警局外的車中被子彈碎片擊中。