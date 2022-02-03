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州議會通過選區重畫 有利華社

記者和釗宇／紐約報導
州參眾兩會通過選區重畫地圖，預計將能給民主黨在紐約州增加三個國會議員席位，紐約市也將新增兩個州參議員席位。（州參議會提供）
州參眾兩會通過選區重畫地圖，預計將能給民主黨在紐約州增加三個國會議員席位，紐約市也將新增兩個州參議員席位。（州參議會提供）

民主黨控制的紐約州參眾議會2日通過由州議會人口研究和規畫工作組(Legislative Task Force on Demographic Research and Reapportionment)推出的選區重畫地圖，預計將能給民主黨在紐約州增加三個國會眾議員席位，紐約市也將新增兩個州參議員席位，進一步強化民主黨對紐約州的控制；但這份地圖遭到共和黨認為是「傑利蠑螈」(Gerrymandering)，揚言要發起訴訟推翻這份地圖。

州眾議會以103票對45票、參議會以43票對20票通過了新的選區重畫地圖，投票則完全按照黨派區分，地圖將被送至州長辦公室待霍楚(Kathy Hochul)簽字；霍楚此前並未對選區重畫公開表態，但她強調選區重畫進程必須快速決定。

根據新的選區地圖，民主黨有望拿下全州26個國會議員選區中的22個；目前的27個國會議員選區中，民主黨掌握19個，但因人口減少，紐約州的國會議員席位將減少一個；受影響最大的是目前由共和黨人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)控制的國會議員第11選區，該選區目前包括史泰登島和布碌崙(布魯克林)部分地區，新的選區則納入了民主黨支持者更多的社區；另外，長島和中紐約各有一個選區也可能倒向民主黨。

紐約市預計將增加兩個州參議員席位，其中包括新增的布碌崙州參議員第27選區，8大道華人社區和班森賀(Bensonhurst)華人社區將被納入同一個選區，增加亞裔社區的影響力。

儘管負責選區重畫的州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)表示，新的選區地圖是公正的，但地圖仍然遭到共和黨人的強烈反對；共和黨州參議員歐瑪拉(Tom O'Mara)表示，選區重畫進程太倉促，完全忽視社區利益，「這是紐約州歷史上令人悲傷的一天，民眾完全被排除在選區重畫進程之外。」

共和黨人目前已經準備對新地圖提起訴訟，起碼要推翻國會議員選區重畫；前共和黨國會議員法索( John Faso)表示，新的國會議員選區重畫完全違反了紐約州的反傑利蠑螈法律；不過，這個紐約州2014年通過的法律此前並未經過訴訟檢驗，而且紐約州法院歷來不願推翻已被州議會通過的議案；但如果訴訟獲勝，法庭可能要求州議會重畫地圖，將導致今年的選舉進程延後。

州議會版本的選區重畫地圖，請見網頁：https://newyork.redistrictingandyou.org/?districtType=cd&propA=current_2012&propB=congress_latfor_20220130&selected=-74.007,40.709&opacity=2#%26map=12.11/40.65037/-73.99327。

紐約州 民主黨 共和黨

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