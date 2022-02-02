7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

七旬無家可歸華裔老漢寒冬露宿法拉盛 街頭，連日來引起華人社區的廣泛關注，不少法拉盛居民對他表示關心，並承諾有空時將為他捎上飯菜，美國上海同鄉會也在第一時間發起網上眾籌，呼籲同胞們捐錢捐物，幫助這位孤苦老人早日落葉歸根、實現返回家鄉上海的心願。

來自中國上海、現年76歲的劉玉生已在紐約流浪多年，現住在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交緬街(Main St)近第一資本銀行(Capital One)一側街頭的簡陋帳篷內，他原為上海基礎工程公司的吊車工，1990年隨父親及哥哥來到紐約，住在位於曼哈頓華埠 的披露街(Pell St)，後來哥哥返回上海並與他們失聯，而他為照顧父親留在紐約。

父親去世後他退掉華埠的租房便開始流浪，在外州餐館打工時他的護照因身分問題遭到查收，此後他則落腳在皇后區法拉盛的各個街頭，露宿在近王子街(Prince St)的公園時，他的背包多次被外族裔的嫌犯偷竊，各類證件甚至父親的骨灰都已遺失。

三年前做完右腿手術後，劉玉生曾被送往曼哈頓的一處遊民所，但他表示裡面是大通間，「什麼樣的人都有」，不安全，也很難入睡，翌日一早又睡回街頭，最近幾日紐約積雪未化天氣持續走寒，捱不過凍時他就到東海棠茶餐廳避寒。

對於流浪生活，劉玉生在接受本報採訪時表示，雖然手頭有些「緊綁綁」，小錢只夠撐上幾天，但「歲數也到了」，「過一天算一天」，如果有條件，他也想落葉歸根，回到上海依親；此前，他曾在上海育有一個女兒。

經常來看望劉玉生的社區熱心人士表示，此前在劉玉生落腳點旁，還住著一位同樣睡在街邊帳篷中的天津老大爺，後因摔斷腿腳而住院，劉玉生也經常關照這位天津老人，不時給他捎上餐食；另有幾位愛心人士也在默默幫助著劉玉生，有的在其術後為不能下地的他清理身體，有的在下班後帶上煮好的蒸餃。

在聽聞此事後，美國上海同鄉會也在第一時間發起網路眾籌，號召同胞捐錢捐物，會長沈珺1日表示，同鄉會已聯絡代表法拉盛的市議員黃敏儀，黃敏儀辦公室將為其聯繫會說中文的社工，與大爺協調符合條件的遊民所，「畢竟天氣太冷了，寒冬住在街上也不是辦法」。

沈珺還說，同鄉會也將聯繫中國駐美使領館及上海僑聯，幫助劉玉生盡早申請全新護照，並幫助安排接種新冠疫苗，望最快在兩月之內，能實現大爺返滬尋親的心願，眾籌的網址為https://gofund.me/eeebc0c9。