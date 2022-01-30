紐約餐廳訂位降6成 華埠盼春節復興

華埠店鋪空置率現為15%，1600個沿街商舖中有241個空置。(記者張晨/攝影)

因疫情持續和公共安全擔憂，與去年1月相比，紐約市 本月的餐廳訂位量下降六成；曼哈頓華埠 業者表示，旅遊業恢復較慢，難以引入外流，加上公共治安惡化，「連本地食客都被嚇跑」，希望借助農曆虎年實現新年變革轉型。

在線餐飲預定網站OpenTable的最新數據，由著名統計學家西爾弗(Nate Silver)進行分析，對餐飲業重要區域曼哈頓及布碌崙(布魯克林)餐廳及酒吧的訂座率進行統計，與兩年前相比下降了64%和55%。

而平日遊客絡繹不絕的曼哈頓華埠和小義大利地區下降最為明顯，華裔業者表示，節日季剛過人流緩慢下降，且1月開始全市不斷發生攻擊案件，加之政府換屆，所有人都處於預熱階段；「不用暴風雪等惡劣天氣加持，生意就已經進入寒冬期了。」

華埠一些口味值得信賴的餐廳接到的也多僅是附近熟客的外賣或外帶訂單，攻擊案件的發生導致許多人選擇待在家裡，「遊客稀少、辦公樓仍空置大半、治安下降使很多食客坐立不安，在公共場合吃飯時人們仍有不同程度的擔憂」。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，根據商改區2021年的數據，華埠至少有17家餐館和139家商舖永久關閉；最近的一項新統計顯示，店鋪的空置率為15%，1600個沿街商舖中有241個空置。

但他也表示，對華人來說，虎年更象徵著變革和冒險；「像茂比利街(Mulberry St.)的一些新餐館已經開門迎客，且不局限在中餐。這些店主願意把眼光放長遠，華埠會重整旗鼓。」

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，酒吧和餐館是經濟復甦的核心，此行業不振，紐約市很難回溫。

他說，僅在紐約市和其他幾個大城市實施的疫苗接種規定也是負面影響之一，很多人將活動地點轉向了新澤西；而住在布朗士的人可能會去威徹斯特郡(Westchester)，而皇后區的人可能會去長島納蘇郡(Nassau)吃飯。