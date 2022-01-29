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殉職警出殯 遺孀痛批司法令人失望

記者張晨／紐約報導
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

22歲殉職警員里維拉(Jason Rivera)28日出殯，萬名警員風雪天沿街送行；他的妻子在致悼詞時表示，自己要講出丈夫未能說完的話，她抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策，「尤其對於一些新任的檢察官(指曼哈頓地區檢察官)，但我發誓我的愛人不會白白送命。」

萬名警員風雪天沿街為里維拉送行。（歐新社）
萬名警員風雪天沿街為里維拉送行。（歐新社）

「雖然你不在了，但我會充滿希望地替你活著；司法體系持續讓人失望，人們不再安全，就連警察也一樣。」里維拉的新婚妻子盧祖里亞加(Dominique Luzuriaga)說，「我知道你厭倦了這些法律，尤其是對一些新上任地方檢察官，他現在正在聽你讓我說的這些話。」

就在盧祖里亞加發表這一悼詞時，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)就坐在觀眾中；27日他也參加了里維拉的儀容瞻仰儀式，但其家人多次拒絕和他會面，並託人轉告拒絕交談。

里維拉母親和妻子(戴口罩者)難掩悲痛之情。(取自市長辦公室)
里維拉母親和妻子(戴口罩者)難掩悲痛之情。(取自市長辦公室)

「我相信所有警員和他們的親眷也累了，但我保證，我們保證，你不會白白送命。」盧祖里亞加說，她和里維拉在去年10月才剛剛成婚，二人是兒時玩伴，青梅竹馬因而早早選擇步入婚姻。

盧祖里亞加強忍淚水，講述了案發那天和里維拉在一起的最後時刻，「我們吵了一架，你知道做警察的妻子有時很難；當計畫臨時被取消，或者連續幾天都不見對方時，很難保持耐心。」

盧祖里亞加說自己賭氣先叫車離家，拒絕讓里維拉開車送她，「這可能是我這輩子做的最錯誤決定」，直到當晚，她從citizen軟體上得知了有警員被槍殺的消息，幾經聯繫無果後接到了醫院的電話。

當白艾榮被問及盧祖里亞加關於他的言論時，白艾榮在一份聲明中回應稱，絕不容忍針對警察的暴力行為。

「今天和往後的每一天，我都為兩位殉職警員感到悲傷，我的辦公室將積極起訴針對警察的暴力案件，努力防止類似的愚蠢行為再次發生；我的心與他們的家人、市警同在。」

萬名警員風雪天沿街為里維拉送行。（路透）
萬名警員風雪天沿街為里維拉送行。（路透）
萬名警員風雪天沿街為里維拉送行。（美聯社）
萬名警員風雪天沿街為里維拉送行。（美聯社）

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