共和黨人集會 譴責保釋法和仇恨犯罪

共和黨人在市議會前集會，譴責保釋法和仇恨犯罪，支持亞當斯嚴打犯罪政策。（記者金春香／攝影）

州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)、市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)、紐約同源會創會會長陳慧華等27日聚集在市議會前，譴責保釋法和仇恨犯罪，支持亞當斯 嚴打犯罪政策，保證民眾安全。

奧特表示，過去三年，紐約市 犯罪數字激增，無辜的人被襲擊、奪去性命，而市府政策卻一再姑息犯罪，以及反警浪潮的不斷擴大，令更多警察無法正常作業，甚至被犯罪槍殺，「幾天前被槍擊死亡的兩名警察，他們不是犯罪嚴重的問題根源，他們是為了保護他人而失去生命。」

對於保釋金改革法案，奧特表示，共和黨人並不是如州長霍楚(Kathy Hochul)所說，將該問題政治化，「事實是，該改革法案是失敗的，是在讓更多人成為受害者」，與此同時，紐約市犯罪案件高發的曼哈頓，檢察官卻要更溫和地對待犯罪行為，是無視公共安全，「紐約市可以再次繁榮，但前提是不能將目光僅放在讓那些違法犯罪的人逍遙法外上。」

根據州府數據，保釋金改革法案實施後，2020年11月至2021年11月期間，全州的犯罪率增加21.3%，其中仇恨犯罪增加了97%。

博萊利表示，紐約市每天有60名嫌犯在候審期間因犯罪再次被捕，其中20人重罪被捕，20人中有十人是暴力犯罪 ；他說，他們要求的不多，只希望能將審理和決定權交給法官，讓法官決定嫌犯是否可能會再犯，是否會對社會造成危害，是否能獲得保釋。

奧特和博萊利說，在保釋和打擊犯罪問題上，包括市長亞當斯(Eric Adams)在內的很多民主黨人都與共和黨人站在一起，他們支持亞當斯本周推出的便衣止罪小組回歸及呼籲改革保釋制度的主張。

陳慧華表示，自己認識的人，幾乎都親身經歷、或有朋友遭遇過暴力犯罪，「疫情雖然讓這些問題加劇，單不可否認的是，這是多年來市府的失敗政策導致」，人們害怕搭乘地鐵，不僅僅是因為病毒，如今更是因為隨時可能無辜遭受攻擊，「政府和市警除了關注槍枝問題，也不能忽視其他類型的犯罪，因為無論哪種犯罪，受傷的總是民眾。」